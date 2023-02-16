Deprem bölgeleri için hijyen ve temizlik malzemesi üretimi hızlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; depremin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyete başlayan kriz merkezi, 7 gün 24 saat esasıyla deprem bölgesine dönük yardımları koordine ediyor. Organize Sanayi Üst Kuruluşu (OSBÜK), organize sanayi bölgeleri yönetimleri, sanayicilerle küçük ve orta ölçekli işletmelerden gelen yardımlar, AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor. Önceliklere göre hijyen ve temizlik malzemesi üreticileriyle irtibata geçen kriz merkezi, Türkiye'nin dört bir yanındaki sanayi kuruluşlarından malzemeleri bölgeye gönderiyor. Ayrıca, bu ürünleri üretme potansiyeli olan sanayiciler de bu alana yönlendiriliyor. Bölgeye gönderilen hijyen ve temizlik malzemeleri arasında dezenfektan, kolonya, sıvı sabun, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, hijyenik ped, ıslak mendil gibi ürünler bulunuyor.

ANKARA'DAN 15 TIR GÖNDERİLDİ

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan endüstriyel temizlik ürünleri üreten firmalar da deprem bölgesinin hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için mesai yaptı. Sadece bu OSB'den 15 TIR'a yakın hijyen malzemesi bölgeye gönderildi. Üreticilerden Necati Kandil, deterjan, sıvı el sabunları gibi ürünlerde gelen talepleri karşıladıklarını belirterek, bölgenin hijyen sorununun önemine vurgu yaptı.

İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin de çeşitli temel ihtiyaçlarla birlikte hijyen malzemelerinden oluşan 15 TIR'ın bölgeye ulaştırıldığını belirterek, devlet-sanayici iş birliğiyle bölgenin yaralarını sarmak için gelen talepleri karşılamak için çaba gösterdiklerini söyledi.

SEYYAR TUVALET VE BANYO İMALATI HIZLANDI

Zorlu kış koşullarının yaşandığı bölgede seyyar tuvaletler ve banyoların da ihtiyaç listesinin ilk sıralarında yer aldığı belirtiliyor. Kriz merkezi koordinasyonunda taşınabilir tuvalet ve banyolar bölgeye ulaştırıyor. Türkiye genelinde imalatçı KOBİ'ler, KOSGEB aracılığıyla prefabrik tuvalet ve banyo imalatlarına hız veriyor. İçinde mutfak ve tuvalet bulunan ofis tipi konteynerler de TIR'lara yüklenerek uygun konumlara kuruluyor. Başkent OSB'de konteyner üreten Nuriş Prefabrik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da AFAD için çalıştıklarını ve bölgeye günde 50 yaşam konteyneri gönderdiklerini belirterek, çoklu ve tekli seyyar tuvaletler ve banyoları da üretim süreçlerinin ardından depremzedelerin hizmetine sunduklarını söyledi.