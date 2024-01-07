Deprem bölgesi ayağa kalkıyor

Türkiye'yi yasa boğan 'Asrın Felaketi'nin ardından neredeyse bir yıl geçti. Hükümet 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için hummalı bir çalışma yaptı. Yaklaşık 850 bin bağımsız bölümün (680 bini konut, 170 bini ticari alan) hasarlı olduğu 11 ilde ilk 41 bin konut ve 5 bin köy evinin yapımı tamamlandı. Depremin yıldönümü olan 6 Şubat'ta felaketin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende deprem konutları depremzedelere teslim edilmeye başlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremden etkilenen illerin altyapı çalışmalarına da hız verdi. Su ve kanalizasyon başta olmak üzere altyapı projeleri için de yerel yönetimlere 51 milyar liralık altyapı desteğinde bulunuldu.Altyapı hibelerinde en büyük pay 254 bin 195 konut ve 55 bin 677 ticari alanın hasar gördüğü Hatay'a ayrıldı. Büyük yıkıma uğrayan Hatay'da altyapı çalışmaları için 12 milyar, Kahramanmaraş'ta 10 milyar, Adıyaman'da 5.8 milyar, Gaziantep'te 5.7 milyar, Malatya'da 5 milyar, Osmaniye'de 3.4 milyar, Adana'da 2.7 milyar, Şanlıurfa'da 2.5 milyar, Diyarbakır'da 2.3 milyar, Mersin'de ise 1.6 milyar TL'lik destek İller Bankası aracılığıyla yeniden inşa çalışmalarında kullanılmak üzere yerel yönetimlere gönderildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da deprem bölgesinde hasar gören yollar için bu yıl geçen yılın iki katı kadar, 12 milyar TL harcama yapacak. Altyapı projeleri sadece hasarların onarılması yaklaşımıyla değil, güncel teknolojilerle, yeşil ve sürdürülebilir şehir yaklaşımıyla tasarlanıyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede 200 bin konutun yapımını sürdürüyor. Adana'da yapımı devam eden 3.424, Adıyaman'da 41 bin 292, Diyarbakır'da 6 bin 758, Elazığ'da 1.887, Gaziantep'te 24 bin 977, Hatay'da 45 bin 186, Kahramanmaraş'ta 39 bin 121, Kilis'te 2.340, Malatya'da 23.861, Osmaniye'de 5.501, Şanlıurfa'da 5.653 konutun inşaatı başlamıştı. 46 bin konut ve köy evi tesliminden sonra peyderpey inşaatları biten konutların da tesliminin yıl içinde yapılması planlanıyor.