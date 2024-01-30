Deprem bölgesinde 6.5 milyar hasar ödedik

Türkiye 2023'e yüzyılın felaketi ile başladı. O günden bu yana bölgede oluşan yaraların sarılması için herkes elinden geleni yapıyor. Sigorta sektörü de bölgede aktif çalışmalar yürüttü. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ilk gününden itibaren bölgede, sahada olduklarını belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Deprem sonrasında bölge insanımıza muallak hasarlar dahil 6.5 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştireceğiz. Hayat sigortası tarafında ise 378.3 milyon TL ödeme yaptık. Ancak elbette; görevimiz sadece hasarların karşılanmasıyla bitmiyor. Yapılacak çok iş, sarılacak çok fazla yara var. Bizim işimiz riskleri yönetmek ve bunun içinde yeri geldiğinde hasar ödemek de var. Bu bakış açısıyla bölgeye can suyu olduk; işimize ara vermeden devam ettik. Depremden sonra da bölgede; sağlık, kasko, trafik gibi özel sigortalardan nakliyat, yangın, mühendislik gibi sigortalara kadar farklı ürünlerle güvence sunmayı sürdürdük" dedi.Depremden bugüne bölgede toplam 1 milyon 742 adet poliçe kestiklerini de belirten Çakmak, "Bu toplam poliçe üretimimizin yüzde 13'ünü oluşturuyor. Hali hazırda; Türkiye Sigorta Dayanışma Obası'ndaki 90 Kırgız çadırında, 350 depremzedemizi ağırlamayı sürdürüyoruz. Bundan böyle de depremin açtığı derin yaraların iyileşmesi yönünde elimizden gelen çabayı sarf etmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.2023 yılını yüzde 136 büyüme ve 60 milyar TL prim üretimi ile kapatan Türkiye Sigorta; 2024 yılında da güçlü finansal yapısını koruyarak, enflasyonun üzerinde dengeli bir büyüme sağlamayı hedefliyor. Çakmak, "2024'ü kendimiz için 'verimlilik yılı' olarak görüyoruz. 2024 yılında da hem hayat hem hayat dışında liderliğimizi pekiştireceğiz. Ayrıca, kasko ve sağlık gibi bireysel ürün gruplarında öncü olarak etkinliğimizi daha da geliştirip; yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde sektörün yön belirleyicisi olmaya devam edeceğiz. Kârlılığı önemsiyoruz. Bu doğrultuda, şirketimizin güçlü bilanço ve kârlılık yolcuğunu 2024 yılında da sürdürerek; pazar payında dengeli ve sağlıklı büyüyeceğiz" dedi.2024'Ü şirketleri için 'verimlilik yılı' olarak gördüklerine işaret eden Çakmak, "2024 için şarjlarımız dolu. Hazırız. OVP hedefindeki enflasyondan hızlı bir büyüme sağlarız. 2024 için üç haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı da düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Çakmak, "2024'te hem hayat hem hayat dışında liderliğimizi pekiştireceğiz. Ayrıca, kasko ve sağlık gibi bireysel ürünlerde öncü olarak etkinliğimizi daha da geliştirip; yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde sektörün yön belirleyicisi olmaya devam edeceğiz. Kârlılığı önemsiyoruz. Bu doğrultuda, şirketimizin güçlü bilanço ve kârlılık yolcuğunu 2024 yılında da sürdürerek; pazar payında dengeli ve sağlıklı büyüyeceğiz" şeklinde konuştu.UZUN yıllardır uzay ve havacılık alanında yatırımlar yapan Türkiye ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'yı uzaya gönderdi. Alper Gezeravcı'nın sigortası da Türkiye Sigorta tarafından yapıldı. Ekimde yapılan sigorta, türü açısından Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor.