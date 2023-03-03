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Giriş Tarihi: 3.3.2023 11:12 Son Güncelleme: 3.3.2023 11:12

Deprem bölgesinde KGF başvurularında "Vergi ve SGK borcu yoktur" yazısı aranmayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, Kredi Garanti Fonu (KGF) başvurularında "Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu yoktur" yazısı 1 Nisan 2024'e kadar aranmayacak.

AA
Deprem bölgesinde KGF başvurularında Vergi ve SGK borcu yoktur yazısı aranmayacak

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesindeki yararlanıcıların, Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun olmaması veya borcu olması durumunda ise bu borcun Kurum tarafından Hazine desteği ile kefalet sağlanan krediden, borcun kredinin yüzde 20'sini aşmaması şartıyla öncelikli olarak ödenmesi veya söz konusu borcun yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması şartı 1 Nisan 2024'e kadar aranmayacak.

Ayrıca yararlanıcıların 6 Şubat'tan önce kefalet verilmiş kredilerinin 1 Nisan 2024'e kadar yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması işlemlerinde ödemesiz süreler 6 ay uzatıldı.

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Deprem bölgesinde KGF başvurularında "Vergi ve SGK borcu yoktur" yazısı aranmayacak
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