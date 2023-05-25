Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Deprem bölgesinde tahılın TMO tarafından tarladan alınması talebi
Giriş Tarihi: 25.5.2023 15:59

Deprem bölgesinde tahılın TMO tarafından tarladan alınması talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, deprem bölgesinde tahılı depolama imkanının yıkımlardan dolayı sıkıntılı olduğunu belirterek Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) doğrudan tarladan alım yapmasını talep etti.

AA
Deprem bölgesinde tahılın TMO tarafından tarladan alınması talebi

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, konteynerde faaliyet gösteren basın mensuplarını, beraberindeki Battalgazi, Arguvan, Doğanşehir, Hekimhan ve Akçadağ ilçe ziraat odaları başkanlarıyla ziyaret etti.

Malatya çiftçisinin depremde büyük zarar gördüğünü ifade eden Kılınç, ancak salgın sürecinde olduğu gibi yine üretimden vazgeçmediklerini, üretimi sürdürdüklerini söyledi.

Arpa, buğday, mercimek hasatlarının başladığını, birçok deponun depremlerde yıkıldığını, köylerde yıkılmayan depolara da evi yıkılan akrabalarının eşyalarını yerleştirdiklerini dile getiren Kılınç, şunları söyledi:

"Bir avuç tahılımızı koyacak depomuz kalmadı. Hasat olacak. Şimdi biz bu buğdayı hasat edeceğiz. Nereye koyacağız? Güvenlik açısından nereye saklayacağız? Her gün yağmur yağıyor. Biz bu kadar hasadı nereye dökeceğiz? Bir an önce TMO'nun alım yapması lazım. Bilhassa deprem bölgesinde alım yaparken de tarladan direkt ofise, başka bir yere dökme şansımız yok."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem bölgesinde tahılın TMO tarafından tarladan alınması talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA