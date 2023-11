Deprem bölgesindeki 100 bin işletme desteklenecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulanan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında KOSGEB tarafından Hatay'da bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KOSGEB Başkanı Serdar İbrahimcioğlu, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı depremden etkilenen bölgelerdeki KOBİ'lere yönelik "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" ile KOBİ'lere can suyu olmak istediklerini söyledi.

İbrahimcioğlu, destek programıyla Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere deprem bölgesindeki diğer illerde işletmelere ölçeklerine göre belirlenen tutarlarda kredi desteği sağlanacağını belirtti.

Programla işletmelere en az 200 bin ve en fazla 750 bin lira destek sağlanacağını kaydeden İbrahimcioğlu, şöyle konuştu:

"Deprem bölgelerinde şu anda başvurularımıza baktığımızda, başvurunun yoğunluğunun da çoğunluğunun da buradan olduğunu bilmenizi isterim. Hatta ilçe bazlı takip ettiğimizi de söylemek isterim. 3 gün içerisinde 8 bin başvuru almışız. Hatay her ne kadar Kahramanmaraş'la beraber önde gitse de daha fazla başvurunun olması gerektiğini düşündüğümüz il ama an itibarıyla bu başvuruların yüzde 22'si Hatay'dan. Antakya ilçesi birinci sırada hemen ardından Defne geliyor. Sırayla Kırıkhan ve İskenderun olmak üzere 4 ilçe hemen ilk dörtte sıralandılar. Şehirde yüzleri tekrardan ticaretle güler hale getirmek için bizim de bir nebze katkımız olsun diye buradayız. Her şeyi düzeltme şansımız yok ama KOSGEB tam 50 yıldan bugüne KOBİ'lerin yanında olmaya devam ediyor. Bugün de 50 yıldır olduğu gibi KOBİ'lerimizin mikro, küçük orta işletmelerimizin tamamının yanında olduğumuzu bilmenizi istiyorum."

İbrahimcioğlu, 450 milyon dolarlık destek programı kaynağını deprem bölgelerindeki 100 bin işletmeye dağıtmayı hedeflediklerini ifade etti.

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, destek programından faydalanmak isteyen işletmecilerin ayrıntıları ve başvurularını KOSGEB'in internet sitesinden de öğrenebileceklerini bildirdi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı'nın deprem bölgesinde bulunan işletmeler için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Kentte ekonominin canlanması için prefabrik iş yerleri gibi çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Masatlı, destek programından işletmelerin yararlanmasını istediklerini belirtti.

Toplantıya, meslek odaları başkanları ile çok sayıda işletmeci katıldı.