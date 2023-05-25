Deprem bölgesindeki enerji borçları siliniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Olağanüstü Hal kapsamında yeni bir hamleyle konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan yerlerdeki ödenmemiş enerji tüketim bedellerini silme kararı aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan konut ve iş yerlerindeki elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri silinecek. 6 Şubat'a kadarki döneme ait tüketim tutarları ve önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş faturaları silinecek. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirilmesi öncesindeki dönemden kalan ve özelleştirme işlemleri sırasında şirketin alacağı olarak devredilen tüketim tutarları da silinecek. Yasal olmayan yollarla yapılan elektrik ve doğalgaz tüketimleriyle kamu kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri yeni destek kapsamı dışında tutulacak. 6 Şubat öncesine ait olup da bu tarih sonrasında ilgililerince tutarı ödenmiş olan faturalar terkin edilmeyecek ve bu faturalar için hak talebinde bulunulamayacak.