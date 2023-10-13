Deprem bölgesine 100 bin çelik ev geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesine toplam 100 bin çelik ev yapacaklarını duyurdu. Özhaseki, "Yapımını tamamlayıp teslim ettiklerimiz ve yapımına başladıklarımızla birlikte toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceğiz" dedi. Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şûrası'nın sonuç bildirgesini geçtiğimiz cuma günü açıklayan Bakan Özhaseki, uzmanların köyler için "çelik ev" önerisi sunduğunu vurgulamıştı. Bu kapsamda beklenen adımı dün sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Özhaseki, "Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız" dedi. Depreme dayanıklı çelik evler, ileri yapı teknolojisi kullanılarak hak sahibi vatandaşlara kazandırılacak.Afetzede vatandaşların "çelik ev" kararına yönelik duyduğu memnuniyeti anlatan bir video paylaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı inşa edeceğimiz 100 bin köy evimizin duyurusu vatandaşlarımızın da yüzünü güldürdü. Onların memnuniyeti bizim de gururumuz oldu. Bir kısmını ahırlı olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. ANKARAVİDEODA görüşlerini paylaşan vatandaşlar ise çelikten yapılacak evlere tam destek vererek, "Vatandaşın evlerine hızlı kavuşması adına evlerin çelikten yapılması bizim için çok iyi olur. Çok daha güvenli olur. Deprem yaşadığımız için evlerimiz çelikten yapıldığı zaman daha rahat uyuyacağız, çünkü yıkılmayacak" şeklinde konuştu.