Deprem bölgesine anlamlı yatırım 250 kişiye iş, 5 bin kişiye eğitim

6 Şubat depremlerinden sonra yaraları sarmak için 'Gönül Bağı Projeleri'ni başlatan Turkcell Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi için ilk adımı attı. Hatay-Kırıkhan'da kurulacak merkezde grup şirketi Global Bilgi'yle yıl içinde toplam 250 depremzede istihdam edilecek. Merkez faaliyete geçtiğinde, Turkcell Akademi'yle 5 bin depremzedeye de mesleki eğitim verecek. Bu eğitimleri alanlar yazılım, yazılım test uzmanlığı, robotik kodlama, bulut teknolojiler, satış ve pazarlama eğitimleriyle nitelikli iş gücüne kazandırılacak. Merkez ekim ayı başında hizmete açılacak.Törende konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, "Deprem bölgesinde 'Gönül Bağları' kurmak için yine, seferberlik ruhuyla harekete geçiyoruz. Çünkü 'Burası Bizim Memleketimiz'. Deprem bölgesi bir tamir ve tedavi döneminde. Biz de sorumluluğumuzun bilinciyle sahadayız" dedi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise afet bölgesinde bin 100 kişiyi iş sahibi yapacaklarını mart ayında duyurduklarını belirtirken, "2 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek olan Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezimizde ilk aşamada 50 kişinin istihdamıyla başlıyoruz. Hedefimiz bu merkezdeki sayıyı 250'ye çıkarmak. Tek hedefimiz yaşanan büyük afetin acılarını hafifleterek, bölgede hayatın tekrar normale dönmesine her açıdan destek olmak" diye konuştu. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da Turkcell'e bölgeye yaptığı yatırımdan dolayı teşekkür etti. Turkcell, 'Gönül Bağı Projeleri' kapsamında elektronik pazar yeri Pasaj'da depremden etkilenen iller adına oluşturduğu dijital çarşılarla yerel üreticilere ve esnafa da destek oluyor.Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan deprem bölgesinde yaklaşık 6.6 milyon aboneleri olduğunu, depremden sonra ortalama yüzde 20-25 civarında bir göç yaşandığını ifade etti. Erkan, "Mesela Malatya'da yüzde 30 görünüyor, Hatay'da yüzde 25 görünüyor. Diğer bölgelerde daha düşük. Yüzde 20 civarında göç pazar payına yansıdı" dedi. Şu an bölgede 3.500 baz istasyonları olduğunu anlatan Erkan, olası Marmara depremine hazırlık çalışmalarına da değinerek, depremlerde sağlam kalan kamu binalarına GSM operatörlerinin istasyon kuramadığını hatırlatarak, bu konuda düzenleme yapılmasını istedi. İstanbul'da bugün 2.500 ilave kuleye ihtiyaç olduğunu anlatan Erkan, "Nereye yapacaksınız? Kamu izin vermiyor, vatandaş da istemiyor. Belediyeye gidiyorsunuz, yer vermiyor. İletişim kritik altyapı mı değil mi önce buna karar vermek gerekiyor" dedi.TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, 1.5 yıl önce yazılımcı yetiştirmek için Atmosware şirketini kurduklarını hatırlatarak, "Millî Eğitim Bakanlığı'ndan da destek ve eğitim süresince teşvik aldık. Geçen sene yaklaşık 600 kişiyi eğitime aldık. Bunların yarısı Turkcell bünyesinde işe başladı, yarısına da sertifika verdik. O sertifika ile başka şirketlerde iş buldular. Deprem bölgesinde 5 bine yakın kişiye eğitim vermeyi planlıyoruz" dedi. Satış kanallarının neredeyse yüzde 40'ının depremde yıkıldığını, zarar gören altyapıyı onarmak için 1 milyar TL yatırım yapacaklarını söyleyen Aksu, "Depremde ve sonrasında yaptıklarımızla; örneğin tahsil edilmeyen faturalarla ve sağladığımız diğer faydalarla da 1.5 milyar TL civarında bir maliyetimiz oluştu. Bunlardan ayrı olarak, Türkiye Tek Yürek kampanyasına da 3.5 milyar TL bağış yapmıştık" diye konuştu.