Deprem enerji altyapısını da vurdu

11 ili vuran depremler bölgedeki enerji altyapısına da ciddi büyüklükte hasar verdi. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ait bin 128 kilometre uzunluğundaki elektrik iletim hattını birbirine bağlayan 11 direk yıkıldı. Toplam 4 bin 88 megavolt-amper (MVA) güce sahip trafo merkezi ve ekipmanında hasar meydana geldi. Bölgedeki elektrik dağıtım hat ve trafo merkezlerinde büyük ölçüde hasarlar oluştu. Deprem sonrası yapılan ön çalışmalar neticesinde afet bölgesi ilan edilen 11 ilde TEİAŞ'a ait elektrik iletim tesislerinde toplam 717 milyon lira (38 milyon dolar), özel sektöre ait elektrik dağıtım tesislerinde ise toplam 7 milyar 867 milyon lira hasarın ortaya çıktığı görüldü.Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) ait doğalgaz iletim hatlarında yaklaşık 20 farklı noktada patlama ve arıza meydana geldi. Bölgedeki doğalgaz dağıtım hatları ve tesislerinde de hasarlar yaşandı. Hasar tespit çalışmaları neticesinde doğal gaz iletim hatları ve tesislerinde toplam 180.5 milyon lira, doğalgaz dağıtım hatlarında toplam 646.4 milyon lira hasar meydana geldiği anlaşıldı. Bölgedeki ham petrol boru hatlarında ise küçük ölçekli hasarlar tespit edildi.Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) ait elektrik üretim tesislerinde meydana gelen hasarın tahmini büyüklüğü 517.5 milyon lira oldu. Özel sektör tarafından işletilen elektrik üretim tesislerinde ise toplam 52.5 milyon lira tutarında hasar tespit edildi.