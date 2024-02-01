Deprem fonu faaliyete geçiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Afet Yeniden İmar Fonu'nun işleyişine ilişkin yönetmeliğin hazırlanıp Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini söyledi. Şimşek, fonun yönetim kurulunun Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluştuğunu bildirdi. Fonun kaynaklarına ilişkin de bilgi veren Şimşek, "Bu kaynaklar, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım, hibe ve tahvil dâhil krediler ile bütçeye bu amaçla konulacak ödenekten oluşacak" diye konuştu. Şimşek, fonun bu kaynakları kanunda belirtilen amaç doğrultusunda ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde ilgili projelere, gerçekleşmelere bağlı olarak aktaracağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Yönetmeliğin yayımlanması sonrasında afet bölgelerinde, özellikle 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerinin etkili olduğu alanlardaki yeniden imar ve inşa projeleri, planlı bir şekilde ve kurumların eş güdümü içinde finanse edilecektir." Şimşek fonun Sayıştay denetimine tâbi olacağının da altını çizdi.