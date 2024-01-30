Deprem konutları iç piyasayı hareketlendirdi

Asrınfelaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıldönümü yaklaşırken, inşaası tamamlanan ve devam eden yüzbinlerce konut 150'den fazla sektöre canlılık getirdi. Sanayiciler kullanılan ürünlerde yerli ve yerel firmaların tercih edildiğini bunun da ekonomiye olumlu yansıdığını belirtiyor. Birkaç ay içersinde teslim edilcek binlerce konutun ardından mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde de yüzde 15'lik bir artış bekleniyor.Deprem konutlarının son 1 yılda alım yaptığı sektör sayısı 150'yi bulmuş durumda. Müşavirlikten demire, betondan mobilyaya kadar uzanan bu sektörlerde ek istihdam da 1 milyonu aştı. TOKİ deprem bölgesinde yapılan konutların neredeyse tamamında yerli ürün kullanmaya özen gösterdi. Demir, alçı, elektrik malzemesi, trafo, kablo, valf, armatürler, kombi, perde, mobilya, cam, parke, plastik boru, çivi ve boya gibi sektörler en fazla canlılığın arttığı sektörler oldu. Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, yerli ürün kullanılması konusunda bir motivasyon hissettiklerini belirtirken, "Şu an deprem konutları üzerinden iç piyasada bir canlılık yaşıyoruz. Bu canlılık dalga dalga sektörlere ulaşıyor" dedi. "Tedarikçim Deprem Bölgesinden Programı" da onbinlerce KOBİ'ye ek üretim imkanı sağladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından geliştirilen proje, hammadde ve ara malı ihtiyaçlarını deprem bölgesinden tedarik etmek isteyen büyük ölçekli işletmelere destek oldu. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Önümüzdeki günlerde hak sahipleri dairelerini teslim alacak. Bu süreç her ay devam edecek. Bölgedeki inşaatlar iç piyasayı canlandırıyor" dedi.YAPIMI biten konutlara taşınmalar başladığında mobilya, beyaz eşya ve ve aksesuvar sektöründe de hareketlilik olacağı belirtiliyor. Uzmanlara göre, bu yıl özellikle bahar aylarında mobilya sektöründe normal artışa ek olarak yüzde 15'lik bir ilave canlılık yaşanacak. Türkiye'nin deprem bölgesine ilk etapta toplamda 400 bin konut ve ortalama 46 milyar dolarlık yatırım yapması bekleniyor.