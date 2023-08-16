Depreme rağmen olumlu ayrıştık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasi istikrar ve uygulanan makro politikaların etkisiyle 2023 Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan CDS priminin, 400 baz puana gerilediğini belirterek, "Risk primindeki düşüş Türkiye'nin dış kaynaklara erişimini kolaylaştırdı. Kaynağın maliyetini de aşağıya çekti. Bu eğilimin gelecek dönemde de devam etmesini bekliyoruz" dedi. Yılmaz, Orta Vadeli Programı eylülün ilk yarısında açıklayacaklarını, 2023-2028 dönemini kapsayan 5 yıllık 12. Kalkınma Planı'nı da sonuçlandırmak üzere olduklarını, ekim ayında Meclis'e sunacaklarını vurguladı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'na katılan Yılmaz, para ve maliye politikası ile yapısal reformları kademeli bir şekilde devreye alarak Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir bir büyüme ve ekonominin potansiyelinin yükselmesini istediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Son dönemlerde yeni para politikası çerçevesinde miktarsal sıkılaştırma, tüketim ile üretim arasında bariz farklı uygulama yapılmaktadır. Tüketimde daha dengeli yapı öngörülürken, üretimi, ihracatı destekleyici çerçeve oluşturulmaktadır. Biz bir taraftan enflasyonla mücadele ederken, tek haneli enflasyonu hedeflerken, diğer taraftan da resesyona düşmeden, üretimimizi, gücümüzü, ihracatımızı koruyarak devam etmek durumundayız."Yılmaz, bu yıl bütçeden depremin yaralarını sarmak için yapılacak harcamanın 762 milyar lira olacağını, Türkiye'nin tüm bu zorluklara rağmen güçlü üretim ve ihracat kabiliyetiyle olumlu ayrışan bir konuma gelmeyi başardığını, ilk çeyrekte büyümenin yüzde 4 olduğunu hatırlattı. İstihdamın haziranda 265 bin kişi artarak 31.7 milyon civarına ulaştığını vurgulayan Yılmaz, Reel Kesim Güven Endeksi'nin, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre 2 puan arttığına dikkat çekti. Yılmaz, ihracatın temmuzda yüzde 8.4 artışla 20.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret etti. Yılmaz, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının, imalat sanayi ihracatındaki payının 7 ayda yüzde 41'e yükseldiğini de söyledi.Şuraya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u millete kazandırdıklarını söyleyen Yılmaz, "Togg yeter mi? Yetmez. Önümüzdeki süreçte, Togg benzeri yeni fikirlerle, projelerle Türkiye Yüzyılı'na yakışır yeni projeleri, yine hep birlikte hayata geçireceğiz. Sabırlı, doğru, istikrarlı politikalar ile ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız" dedi.YERLILEŞME adımlarını desteklediklerini belirten Yılmaz, işadamlarına, "Yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin ihracatı için kapsamlı ihracat destek programları oluşturacağız. Ara malında yerlileşme ve millileşmeye öncülük etmenizi önemsiyoruz" mesajı verdi.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise "Bizler için en önemlisi, bugünkü gibi devletimizi yanımızda görmek. Ekonomide elbette bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ama enseyi karartmıyor, mücadeleden kesinlikle vazgeçmiyoruz" diye konuştu.