Depremin ihracata etkisi yüzde 8 oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, depremin iç piyasayı yaklaşık yüzde 25-30, ihracatı da yüzde 8 civarında etkilediğini kaydetti. Tecdelioğlu, "İhracat rakamlarındaki düşüşün tamamını depreme bağlamak doğru değil. Başlıklara baktığımız zaman kur politikası, faiz, rekabetçi tarifelerde olmayan enerji bizi çok etkiliyor" ifadelerini kullandı. Şubatta ihracat yüzde 6.4 düşüşle 18.6 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, Demir ve Demir Dışı Metaller ihracatı 2023 Ocak- Şubat döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüş ile 2 milyar dolar oldu. 3-7 Şubat 2023'te Frankfurt'ta düzenlenen Ambiente Fuarı'na 350 firmayla katıldıklarını söyleyen Tecdelioğlu "350 firmayla şov yaptık. Avrupalılar tasarımlara hayran kaldılar. Her saniyede bir tava üretiyoruz. Dünyadaki en fazla tava üreten, teflon tava ve tencere üreten ülkesi Türkiye" dedi.