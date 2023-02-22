Depremzede çiftçilerin kredileri 1 yıl ertelendi

Deprem nedeniyle zarar gören illerdeki tarımsal üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nce düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararda kredi borçları 1 yıl ertelendi. Bu destekten, depremden etkilenen 11 ile bağlı ilçelerde tarımsal ürünleri, ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları, seraları ve benzeri zarar gören çiftçiler yararlanacak. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) veya Tarım ve Orman Bakanlığı'nın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olup üretim faaliyetlerine devam eden üreticiler, iktisadi işletmeler, birlik ve kooperatiflerin faydalanacağı bu karar için hasar tespiti için komisyonlar oluşturulacak. İlgili kamu kurumları ziraat odaları temsilcilerinden oluşan hasar tespit komisyonlarında, kararlar en geç 3 ay içinde hazırlanacak.Kredi borçlarının anapara toplamı 250 bin lira ve altında olan depremzedelerin kredileriyle ilgili erteleme işlemleri, banka veya Tarım Kredi'ye başvurusuna veya hasar tespiti yapılmasına gerek kalmadan gerçekleştirilecek. Kredi borçlarının anapara toplamı 250 bin 1 lira ve üzerinde olan, tarımsal ürünleri en az yüzde 30 ve üzeri zarar gören çiftçiler bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenenlerin erteleme talepleri için banka veya Tarım Kredi'ye müracaat edecek. Banka ve Tarım Kredi tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına erteleme dönemi süresince vadesinden itibaren faiz uygulanmayacak. Yatırım kredilerinde ödenmemiş tüm taksitler birer yıl süreyle ertelenecek. Diğer taksitlere mevcut faiz oranı ve indirimlerinin uygulanmasına devam edilecek.Banka ve Tarım Kredi, karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını, projeksiyon yapılabilmesi için aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletecek. Kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarının Bakanlığa iletilmesinin ardından ödemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Bu kapsamdaki kredilerle ilgili olarak, hasar tespit komisyonu karar tarihinden müracaat süresi sonuna kadar borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.