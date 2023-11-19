Depremzede KOBİ’lere 450 milyon $ destek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen KOBİ'ler için açıkladığı 450 milyon dolarlık finansmanın işletmelerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi. Kacır, "11 ilimizden başvurusu onaylanan 2 bin 800 işletmeye 925 milyon liralık finansmanı aktardık" dedi. KOSGEB desteği, 36 ay süreyle uygulanacak. İlk 24 ayında KOBİ'ler ödeme yapmayacak. Sonraki 12 ayda ödemeler 3 taksitte gerçekleştirilecek. Tamamen faizsiz olan program için işletmelerden teminat istenmeyecek.