Depremzedeler mağdur edilmeyecek

Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminin yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için devlet-millet iş birliği ile var gücü ile çalışılıyor. En büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde imar çalışmaları devam ederken rezerv yapı alanı ilan edilen 207.35 hektarlık alan uzun zamandır tartışma konusu. Depremzede vatandaşların kafasında birçok soru işareti var. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yetkilileri depremzede vatandaşların mülkiyet haklarının korunacağını ve bu alanda mülkiyeti olan vatandaşlara yeni yapılacak konut ve iş yerlerinin verileceğini, mülksüzleştirmenin kesinlikle söz konusu olmadığını belirtiyor. İşte en çok merak edilen soruların cevapları...
HAK SAHİPLERİNE VERİLECEK
Rezerv Yapı Alanı ne demek?
6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde; Rezerv Yapı Alanı "6306 sayılı kanunda gerçekleştirilecek uygulamalarda kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın veya İdare'nin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlar" olarak tarif edildi.
Rezerv alanı olarak ilan edilen yerler ilandan sonra tamamen devlete mi ait oluyor?
Mülkiyet hakkı, Anayasa'nın 35. maddesi ile korunan bir hak olup, 6306 sayılı kanunda yapılan uygulamalar mülkiyet hakkını ihlal eden bir işlem değil. Kanunda uygulama gören alanlarda hak sahipliği taşınmazlarının değeri tespit edilmek suretiyle taşınmaz maliklerinin mülkiyet hakları korunuyor.
Depremden en çok etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde 'şehir merkezi' olarak adlandırılan; yerleşimin en yoğun olduğu 207.35 hektarlık bölge rezerv alanı ilan edildi. Sebebi nedir?
Hasarın büyüklüğü dikkate alındığında, kentin parçacıl uygulamalarla yapı bazında yeniden inşası olanak dâhilinde değil. Bütüncül olarak yeniden ele alınıp şehir merkezi olarak adlandırılan Antakya ve Defne İlçelerinde yaklaşık 207,35 hektar alanda, iyileştirme, tasfiye ve yenileme çalışmaları önceliklendirildi. Antakya kent merkezinin yeniden eski günlerine kavuşturulması hedefleniyor. Bölgenin özgün mimarisine ve geleneksel dokusuna uygun iyileştirme, tasfiye ve yenileme yürütülüyor. Vatandaşların, başka bir alana gönderilmesi söz konusu değil. Yapılan konut ve işyerleri hak sahiplerine verilecek.
Rezerv Yapı Alanı ilan edilen bölgelerde taşınmazı olan vatandaşlar hak kaybına uğrayacak mı?
Depremden önce vatandaşların sahip olduğu taşınmazların büyüklüğü, niteliği tespit edilerek vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamamaları sağlanacak. Depremden önce sahip oldukları taşınmazlarına karşılık; kıymet takdir bedelini talep etmeleri halinde nakit karşılığı anlaşma veya yeni üretilecek bağımsız birimlerden konut veya işyeri edinmelerine olanak sağlanacak.
Rezerv İlan edilen bölgede taşınmazı bulunanlar, yerinde dönüşüm kapsamında konut ve işyeri yapabilecek mi?
Alanda hak sahibi olup dönüşüm kampanyasından yararlanmak isteyenlerin talepleri alınarak proje kapsamında değerlendirilecek.
RİSKSİZ YAPILAR TAHLİYE EDİLMİYOR
Rezerv Yapı Alanları'nda hak sahiplerinin 2 ay içerisinde evlerini boşaltmaları istendiği, mağdur edildiği söyleniyor, doğru mu?
Riskli yapı olarak tespit edilen
yapıların tahliyesinin istendiği
doğru. Bu yapıların tahliyesi için
makul süreler veriliyor. Riskli yapı
tespiti neticesinde riskli olmadığı
anlaşılan yapıların tahliyesine yönelik
bir işlem tesis edilmiyor.
Rezerv Yapı Alanları'nda hak sahiplerine hibe ve kredi dışında herhangi bir ödeme yapılacak mı?
Yerinde dönüşüm kampanyasından
faydalanmak üzere başvuru
yapan hak sahiplerine hibe
ve yapım kredisi desteği veriliyor.
Afetzede vatandaşların yaşadığı
mağduriyet ve alanın deprem
bölgesi olduğu hususu dikkate
alınarak, afetzede vatandaşlar
için alanda yeni üretilecek konut
ve işyerlerinin inşaat maliyetlerine
indirim uygulanmak suretiyle
uzun vadede ve uygun ödeme
koşullarıyla konut ve işyeri edinmeleri
sağlanacak.
TAŞINMAZLARA EL KONULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL
Devletin taşınmazlara el koyduğu, şehir dışında konutlar önereceği söyleniyor, doğru mu?
Şehir merkezlerinde yerinde
dönüşüm prensibiyle çalışılıyor.
Taşınmazlara el koyma söz konusu
değil. Rezerv alan ilanı ile hiçbir
vatandaş başka bölgeye gönderilmeyecek.
Mülksüzleştirme söz konusu mu?
Mülkiyet hakkı,
Anayasa'nın 35. maddesi
ile korunan bir hak
olup, Rezerv Yapı Alanı
uygulamaları mülkiyet
hakkını ihlal eden
veya ortada kaldırılan
bir işlem değil.
Bakanlıkça yürütülen
uygulamalar afetzede
vatandaşların yerinde
ikâmet etmelerini sağlamaya
yönelik yürütülen
uygulamalar olup, alanda taşınmazı
bulunan vatandaşların tapularına
el konulması veya mülksüzleştirilmesi
söz konusu değil.
Depremden etkilenen 11 il için imar planları hazır mı?
11 ilde, öncelikle planlama ve
projelendirme çalışmalarına altlık
oluşturan hâlihazır harita, mikrobölgeleme
etüt raporu veya plana
esas jeolojik ve jeoteknik etüt
raporlarının hazırlamasına yönelik
çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalara
göre Bakanlıkça 6306 sayılı
Kanun kapsamında "Riskli Alan"
veya "Rezerv Yapı Alanı" olarak
belirlenen alanlarda yapılan imar
planı çalışmaları devam etmekte
olup, büyük bir kısmı tamamlanma
aşamasında bulunuyor. Bu
alanlar hariç depremden etkilenen
illerin imar planı çalışmaları ilgili
Belediye başkanlıklarınca yürütülüyor.
RAYİÇ BEDEL BELİRLENİYOR
Arsa rayiç bedelleri belli mi? Ne zaman belli olacak? Kimler belirliyor?
Rezerv Yapı Alanı'nda uygulama
gören alanlara yönelik hak sahipliği
ve taşınmaz değerleme çalışmaları
etaplar halinde devam etmekte
olup, SPK tarafından verilen
değerleme lisansına sahip
uzmanlar tarafından
süreç yürütülüyor.