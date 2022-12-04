Deri ve deri mamulleri sektörünün 2023 hedefi 2,5 milyar dolar ihracat

Antalya'da fuara katılan Karaca, geçen sene deri ve deri mamulleri sektörünün 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Yılın 10 ayında geçen senenin toplam rakamının üzerine çıktıklarını belirten Karaca, ekim sonunda 1,77 milyar dolar ihracat yaparak, bir önceki yılın ihracat rekorunu kırdıklarını hatırlattı.

Güven Karaca, ihracatın kasım sonunda 1,86 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yılı 2 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. 163 ülkeye ihracat yapıyoruz, en çok Almanya, İtalya, Rusya ve ABD'ye ihracatımız var. 2023'te ise 2,5 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. İhracat yaptığımız ülkelere bölgesel baktığımızda yüzde 40'ı Avrupa Birliği, yüzde 16'sı Doğu Bloku ülkeleri ve yüzde 16'sı Orta Doğu ülkeleri şeklinde devam ediyor."

Karaca, 2021'i 9,5 dolar ortalama kilogram değeriyle kapatırken, günümüzde kilogram fiyatının 11-12 dolarlara çıktığını belirterek, bir sonraki yılda ortalama kilogram değerini 13 dolarlara çıkarmak istediklerini söyledi.

"DÜNYA MARKALARI TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPMAK İSTİYOR"

Bazı dünya markalarının Türkiye'de üretim kararı aldığını belirten Karaca, şöyle konuştu:

"Pek çok global firma salgından sonra Türkiye'de üretim yapmanın önemini anladı. Avrupa bölgesine çok yakın bir noktada üretim yapmış oluyor. Türkiye'de üretim yapmak için dünya markalarının temsilcilerinden talep var. İki hafta içerisinde ABD'de ve Avrupa'dan bazı global markalarla istişareler yaptık. Her biri yılda 50 milyon dolar ihracat yapan firmalar."