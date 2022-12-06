Deride Rusya’nın yanına Amerika da eklendi

Fuara en yüksek katılımın Rusya'dan olduğunu ve büyük bir işlem hacmi gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, Rusya'da seferberlik ilanına rağmen katılımın geçen yıla göre yüzde 10 arttığını söyledi. Türkiye'nin Rusya harici pazarlarda da etkisini artırmaya başladığını söyleyen Gözmen, özellikle Amerika pazarında ciddi bir artış yaşandığını vurguladı.Deri sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan ve 15 ülkeden 1.000'in üzerinde alıcının ağırlandığı 9. Antalya Leather&Fur Fashion Fuarı 2-5 Aralık tarihleri arasında düzenlendi. Fuarı değerlendiren Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, Rusya'ya yönelik ihracat bağlantılarının yüzde 80'e yakınının bu fuar üzerinden geçmesi nedeniyle sektör açısından çok önemli olduğuna işaret etti. Fuarda, 15 ülkeden 1.000'in üzerinde alıcıyı ağırladıklarını belirten Gözmen, katılımın yüzde 70'inin Rusya'dan, yüzde 20'sinin Kazakistan, yüzde 10'nun ise diğer ülkelerden olduğunu kaydetti. Gözmen ayrıca, Rusya'daki olumsuz şartlara karşın geçen yıla göre yüzde 10'luk bir artış yaşandığını ve Rusya pazarının savaştan önce ihracatın yüzde 70'ini oluştururken şu anda yüzde 50'lere indiğini amapiyasada yavaş yavaş toparlanma yaşandığını belirtti. Kazakistan'ın Çin'de yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle Türkiye'ye ilgisinin artmaya başladığına dikkat çeken Gözmen, "Ancak eski dönemlere göre yüzde 50'ye yakın bir üretim düşüşü var. Rusya ile 2015 yılında yaşanan uçak krizinden önce 400 milyon dolara çıkan ihracatımız bu yıl 250 milyon dolar civarında gelecek. Uçak kriziyle beraber meslekten ayrılan çok kişi oldu ve bu da üretim gücümüzü ciddi anlamda düşürdü. Aynı altyapı ve iş gücü için belli bir süre gerekir. 2015'teki zirvemizi yakalamamız için en az 2-3 senemiz daha var" diye konuştu.TÜRKIYE'nin en önemli ihracat pazarı Rusya olsa da son dönemde Kuzey Amerika'nın öne çıkmaya başladığını kaydeden Gözmen, şöyle konuştu: "Yeni pazarlara yavaş yavaş ısınmaya başladık. Son yıllarda Amerika pazarı giderek daha değerli hale geliyor. Amerika'nın tüm dünyadan aldığı koyun kuzu postundan deri konfeksiyonun beşte birini biz verir hale geldik. Benzer şekilde Amerika'nın bizim ihracatımızdaki payı da yüzde 20'lere yükseldi ve bu bölgeye yaptığımız satışı yüzde 60 artırdık. Türkiye zaten deri konusunda dünyada çok ciddi bir marka haline geldi. Hedefimiz ülkeye gelen 5 turistten birine deri giydirmek. İç piyasadaki satışlarımızın da yüzde 80'ini turistlere yapıyoruz."