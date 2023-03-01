Dev alıcılar Türkiye’den vazgeçmedi

Pandemisürecinde dünyanın üretim üssü olarak öne çıkan Türkiye, asrın felaketi olarak tanımlanan depremde de bu özelliğini korumayı başardı. Inditex, H&M, Bestseller, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Superdry, Spring Near East Manufacturing, C&A ve Tesco gibi dünyanın önde gelen alım grupları, deprem öncesi verdikleri siparişleri Türkiye'den alma konusunda kararlı olduklarını bildirdilerTürkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetimi yabancı alım ofislerinin temsilcileri ile bir araya geldi. 23 alım ofisi temsilcisi "Türkiye'den vazgeçmiyoruz" mesajı verdi.TGSD Başkanı Ramazan Kaya, "Depremlerde binası yıkılan işletme sayısı çok az. Fiziki üretim altyapımız duruyor. Üretim tesislerinde doğalgaz, elektrik ve su olanakları büyük ölçüde sağlandı. Mart sonuna kadar fiziki hasarlar da onarılacak. Ancak istihdam kaybının telafisi biraz zaman alacak. Bölgede üretimin deprem öncesi düzeye gelmesi 3-4 ayı bulur. Ama zaten sektörde belli bir kapasite fazlası var. Siparişlerde sorun olmayacak" dedi.TÜRKİYE'DEN her yıl milyarlarca dolarlık alım yapan firmaların temsilcilerini davet ettiklerini bildiren TGSD Başkanı Sanem Dikmen de şunları söyledi: "Böylesine büyük bir felaket nedeniyle terminde yaşanabilecek 2-3 haftalık gecikmeyi anlayışla karşılıyorlar. Siparişlerini Türkiye'den alma konusunda kararlı olduklarını bildirdiler. Herhangi bir iptal ya da alımların başka bölgelere kaydırılması söz konusu değil. Lojistik süreçlerini hızlandırmak için alternatifleri, neler yapabileceğimizi de konuştuk