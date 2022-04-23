Dev ekranlı dizüstü monitör de seviyor

Dizüstü bilgisayarları evde daha konforlu kullanmak isteyenler için monitör bağlantısı ve birlikte çalışmayı kolaylaştıran telefon bağlantısı önem kazandı. Ofiste veya evde çoklu cihaz bağlantısı sağlayan Huawei'nin MateBook 16 dizüstü bilgisayarında bunu deneme şansı buldum. Dizüstü bilgisayarı P50 Pro akıllı telefon ve Mate View 34 inç kavisli monitöre bağlarken benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Monitör oyun ve ofis deneyimini daha üretken hale getirirken profesyoneller için tasarlanan Huawei MateBook 16, üretkenliği ve yaratıcı çalışmayı hızlandırıyor. Dizüstü bilgisayar, ekranının gerçeğe yakın renkler üretme kabiliyetini tanıyan Renk Doğruluğu ve Hızlı Kararlılık için TÜV Rheinland Sertifikası'nı alan AMD RYZEN 7 5000 series işlemci, sessiz ve yüksek performanslı deneyim sağlıyor. Çoklu cihaz bağlantısı desteği, kullanıcıların Huawei MateBook 16'yı akıllı telefon, tablet ve monitörlere kolayca bağlamalarını sağlıyor.Monitöre ve P50 Pro'ya kolay bağlanan MateBook 16 ayrıca, kullanıcıların potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlayan profesyonel kalitede bir ekrana sahip dizüstü üretkenlik bilgisayarlarında çıtayı yükseltiyor. MateBook 16 oldukça hafif olmasına rağmen, tüm gün pil ömrü sunmak için 84Wh pil içeriyor. HUAWEI MateBook 16, kullanıcıların yalnızca dizüstü bilgisayarlarını değil, HUAWEI SuperCharge'ı destekleyen Huawei akıllı telefonlarını da hızla şarj etmeleri için çok yönlü bir 135 W güç adaptörüyle birlikte geliyor. HUAWEI MateBook 16, kullanıcıların akıllı telefonlarının ekranını tek bir dokunuşla PC ekranına yansıtmasını ve aynı anda iki cihazı tek bir ekranda kontrol etmesini sağlayan PC - Telefon Çoklu Ekran İş Birliği'ni destekliyor. Ayrıca dizüstü bilgisayar kullanıcıların yaratıcı ihtiyaçlarını desteklemek için Huawei tabletleri, monitörleri ve ses ürünleri ile sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilir.