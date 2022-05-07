Dev hattın kazı çalışması bitti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı Tünel Kazı Çalışmaları Tamamlaması Töreni'ne katıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'u da demir ağlarla örmeye devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Ülke çapında 14 projede toplam 185 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistem hattı inşaatına devam ediyoruz. İstanbul, ülke nüfusunun 5'te 1'inden fazlasına ev sahipliği yapıyor. Bu güzel şehrin ve İstanbullu'nun da yükünü hafifletmek bizim için çok önemli. Dünyanın gözbebeği İstanbul'umuzu baştan başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz" diye konuştu. Karaismailoğlu, hattın hizmete açılmasıyla günde 1 milyon İstanbullu'nun seyahat edebileceğini, Kayaşehir- Bakırköy Sahil İDO arası seyahat süresinin 39 dakika olacağını, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arasının seyahat süresinin 31 dakikaya düşeceğini, Başakşehir (Metrokent)-Özgürlük Meydanı arası seyahat süresinin ise 30 dakikaya ineceğini aktardı. Bakan Karaismailoğlu ayrıca İBB yönetiminin devraldığı metro çalışmalarında kayda değer bir ilerleme kaydedemediğini belirterek, "Milletimizin terazisi hassastır, İstanbul'daki beceriksizliği izlemektedir. Gerekli yanıtı sandıkta verecektir" dedi.İstanbul'da yapımı devam eden metro projelerinin tamamlandığında, 263 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem ağının, 366.3 kilometreye yükseleceğini aktaran Bakan Karaismaioğlu, "Büyük bir gururla milletimizin hizmetine sunduğumuz asrın en önemli projesi Marmaray ile Levent-Hisarüstü Metrosu'nun toplam uzunluğu 80 kilometredir. Böylece İstanbul'a raylı sistem ağının yüzde 50'sinden fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacak" diye konuştu. Projenin toplam ilerleme oranının yüzde 70'e ulaştığını söyleyen Karaismaoğlu, "Çalışma ve zemin koşullarının zor olduğu bir kesimde çalışıyoruz. Zorlu koşullara rağmen tünel kazılarını tamamlamanın haklı gururu içerisindeyiz. Aynı anda, tünelin iç kaplama betonunu oluşturan ve segment beton elemanların montajını tamamladık. 17 kilometrelik demiryolu ray montajının 5 kilometresi yapıldı. Ayrıca, 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare yapı alanının yüzde 67'sini tamamladık" şeklinde konuştu.BAKIRKÖYKirazlı Metro Hattı'nın ekonomik fayda açısından çok önemli getirileri olacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancı toplam 6 milyar dolar olacak" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin daha önce başlayan 100 kilometrelik raylı sistem hattında çalışma yürüttüğünü, ancak 3 yıl geçmesine rağmen kayda değer bir çalışmanın yapılmadığını söyleyen Karaismailoğlu, "Bu ekonomik kazanç dahi gerçek anlamda kimin İstanbul için çalıştığının en güzel göstergesidir" dedi.Mesut Aydın: Hatların geçtiği yerde çok trafik oluyor. Metronun açılmasıyla trafik de azalacak.Hattın yapılması bizleri çok memnun etti.Nurettin Akbulut: Burası şu anki İBB'ye kalsa atıl kalacaktı.Bakanlık burayı devralınca gece gündüz demeden çalışıldı ve bugün kazı çalışmalarının bittiğini öğrendik. Güzel bir hizmet, zaten CHP'ye kalsaydı burası muhtemelen kapatılırdı. Bunun örneklerini diğer ilçelerde gördük.Bünyamin Soysal: Bağcılar'da esnafım, aynı zamanda burada yaşıyorum. Kirazlı metrosu vardı ancak yeni yapılan hattın Bakırköy'le bağlantıyı sağlaması bizim için çok önemli. Hem buradaki kalabalık yeraltına inecek hem ulaşım kolaylaşacak.Cemil Elmacı: Bakırköy-Kirazlı metro hattı bu bölge için çok önemli. Haznedar trafiği hiç görmek istemediğim bir trafikti.Araçla seyahat edenler için tam bir keşmekeşti. Hükümetimize çok teşekkür ederiz.Zekai Çelik: Metro herkes için güzel. Burası için ayrı bir güzel çünkü bizim sahil bağlantımız yoktu. Bu sayede bu da olacak.İBB'nin yapmadığı hizmeti hükümet yapıyor. Metro götürülmedik yer bırakmadılar. Mahallelere bile metro gidiyor. İlgililere çok teşekkür ediyorum.