Dev holdinglerden mesaj... Yatırıma ara vermek yok

Türk sanayicisi 2024'te de frene basmayacak. Dev holdinglerin patronları bu yıl da yatırım, üretim, ihracat ve istihdam sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Sanayici en büyük gücünü üretmekten alır" dedi.Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla piyasalarda toparlanmanın başlayacağını belirterek, "Yıllardır iş dünyasının içinde olan birisiyim. Karamsar senaryolara itibar etmem. Biz ülke olarak bugüne kadar sayısız defa zor günlerden geçtik. Şu an içinde bulunduğumuz günler kolay değil ama aşılmayacak zorlukta da değil. Herkes üzerine düşeni yaparsa güzel günler gelir" dedi.Yılın üçüncü çeyreğinden sonra enflasyonun düşüş trendine girmesini beklediğini ifade eden Konukoğlu, "Enflasyonun başını öne eğmesiyle işler de rayına girmeye başlayacaktır. Asgari ücret de açıklandı. Herkes hesabını-kitabını buna göre yapacak ve piyasa yavaş yavaş toparlanacaktır" diye konuştu. Bu yıl yapacakları yenileme yatırımlarının 200 milyon doları bulacağını, bunun üstüne de çıkabileceklerini anlatan Konukoğlu, şöyle konuştu: "İş insanlarının yatırıma ara vermesi söz konusu olmaz. Sanayici en büyük gücünü üretmekten alır. Biz de yatırımlarımızı daha da artırmak için çaba gösteriyoruz."2024'te umutlu olduklarını söyleyen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, yıllardır iş dünyasının içinde bulunan biri olarak yaşanan sıkıntıların telafisinin mümkün olacağına inancının tam olduğunu dile getirdi. Kibar, şöyle konuştu: "Uygulanmakta olan ekonomik programın olumlu etkilerini birinci çeyrek itibarıyla görmeye başlayacağımıza inanıyorum. Elbette küresel ekonomilerde de zorluklar var. Bunların bize kaçınılmaz olarak yansıması olacaktır. Ama biz ara vermeden yatırımlara devam edeceğiz. Enerji yatırımları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ambalaj sektöründe ise yatırımlarımız sürüyor. Bekleyelim-görelim diye bir düşüncemiz yok."2024 yılının küresel ekonomiler için zor bir yıl ocağını söyleyen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu da, "İnşallah ülkemiz için hayırlı bir yıl ocağını düşünüyorum" dedi. İhracatın ekonomi için kilit rol oynayacağını dile getiren Zorlu, "Türkiye'nin üretim gücü çok yüksek. Üretimden gelen gücümüzü iyi kullanarak ihracatımızı artırmak zorundayız. İhracat odaklı politikaların hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Türkiye için en önemli konular enflasyonun düşürülmesi ve ihracatın artırılması" ifadelerini kullandı.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, küresel olarak zor geçecek olan 2024 yılında Türkiye'nin yine pozitif ayrışacağını belirterek, uygulanan dezenflasyon programı ile enflasyonun gerileyeceğini ve aynı zamanda üretim, yatırım ve ihracatı destekleyici politikalarla da büyümeye katkı sağlanacağını söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüme performansını etkilese de Türkiye'nin yılı yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme ile kapatacağını tahmin ettiğini belirten Olpak, "Büyümede yatırım harcamaları ve makine siparişlerini önemli görüyorum. Bu noktada olumsuz bir tablo yok. Türkiye'nin siparişleri iyi gidiyor. Bunu PMI verisin de görüyoruz" dedi.Üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisi için lokomotif rol üstlendiğini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "İkinci yüzyıla Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle başladık. Bu hedef için ihracatımızı her yıl ortalama yüzde 10 büyütmemiz gerekiyor. Ancak küresel pazarlarda ilk yarı için de çok iyimser bir tablo görünmüyor. Koşullar çok elverişli olmamakla birlikte biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedef 1.5 dolar düzeyinde bulunan ortalama kilogram ihracat birim fiyatını 3 doların üzerine çıkarmak" diye konuştu.