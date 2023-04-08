Dev sendikasyonla ekonomiye kesintisiz destek

Ziraat Bankası 423 milyon dolar ve 779 milyon euro olmak üzere toplamda 1.3 milyar dolar büyüklüğünde sendikasyon kredisi temin ederek, geçen yıl sağladığı krediyi yüzde 103 oranında yeniledi. 367 gün vadeli, Euro ve ABD Doları cinsinden iki dilimden oluşan kredinin koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ve Emirates NBD Capital Limited gerçekleştirirken, Emirates NBD Capital Limited ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörleri olarak görev aldı.Küresel belirsizliklerin ve gelişmiş ülke kaynaklı bankacılık risklerinin artış gösterdiği zorlu piyasa koşullarına karşın, 25 ülkeden 52 bankanın yüksek ilgisi ile yenilenen kredi, Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde sağlanan, en büyük ve en geniş katılımlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor.Ayrıca, kredi anlaşması çerçevesinde, şubat ayı içerisinde yaşanan depremin etkilerinin azaltılması amacıyla devreye alınan, Deprem Destek Paketleri kapsamında kullandırılan krediler sürdürülebilirlik performans kriteri (ESG KPI) olarak belirlendi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Sendikasyon kredimize bu yıl farklı coğrafyalardan 13 yeni bankanın iştirakiyle toplamda 52 uluslararası bankanın katılımı sağlanmıştır" dedi.Sendikasyona gelen yoğun ilginin, sağlam finansal yapıya, istikrarlı büyümeye ve etkin risk yönetimine sahip bankacılık sektörü ile Ziraat Bankası'na güvenin bir yansıması olduğunu söyleyen Çakar, "Bu kaynakla, dış ticaretin finansmanına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Kararlı ve etkin finansal aracılık yaklaşımımızla sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık anlayışımız, bireyler ve şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılayarak ülkemizin büyümesine katkı sağlamaya devam edecek" dedi.