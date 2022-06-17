Dev yatırımcıların gözü Türk şirketlerinde

CumhurbaşkanlığıYatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, uluslararası şirketlerin Türkiye'deki şirketlerle ortaklık kurma ya da onları satın alma yoluna gittiğini belirterek, "Önümüzdeki aylarda bu yatırım haberleri artarak devam edecek" dedi. Türkiye'nin hızlı büyüyen, dayanıklı ve güçlü bir ekonomisi olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, Türkiye'nin büyüme hızının 2003'ten bugüne kadar yıllık ortalama yüzde 5.4 olduğunu anlattı.Türkiye'nin konumunun getirdiği avantajlara ve küresel pazarlara erişim imkânlarına dikkati çeken Dağlıoğlu, "Türkiye'deki yatırımlar sadece ülkenin iç pazarı için olan yatırımlar değil. Türkiye'deki uluslararası yatırımcılar bu ülkeyi bir bölgesel üs olarak belirleyerek, 'bölgesel bir merkez' olarak Türkiye'yi konumlayarak çevre pazarlara erişiyorlar" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 2003'ten bu yana 240 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çektiğini aktaran Dağlıoğlu, "Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli bir ülke konumunda" dedi. Dünyadaki küresel tedarik zinciri şekillenmesindeki gelişmelere de değinen Dağlıoğlu, şunları söyledi: "Türkiye'deki mevcut şirketler kapasite artırıyorlar, tesislerini modernize ediyorlar, Türkiye'de olmayan şirketler burada yerli şirketlerle iş birliği halinde. Daha yeni uluslararası bir ilaç şirketiyle yerli şirketin ortak yatırımını duyurduk. Sıfırdan kapasite kurmak şirketler için zor olabiliyor. Mevcut biriyle ortaklık yaparak, o tesisler içinde kapasite kurmak kolay olabiliyor ya da doğrudan mevcut şirketleri satın alarak burada bir merkez kurmak için adım atabiliyorlar. Önümüzdeki aylarda yatırım haberleri artarak devam edecek."RUSYA-Ukrayna Savaşı ile birlikte gündeme gelen şirket taşınmalarını da değerlendiren Burak Dağlıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Sadece Rusya'dan değil, Ukrayna'dan da uluslararası şirketlerin mevcut durum sebebiyle faaliyetlerini taşıdığını görüyoruz. Türkiye bu krizin çıktığı ilk günlerden beri projelerin yeniden taşınması için öne çıkan hedef ülkelerden biri oluyor. Bizim kazandığımız birçok yeniden konumlanma projesi var."