Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: En çok bebek ve çocuk kameraları hackleniyor

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun dün yapılan toplantısında milletvekillerine bir sunum yapan Koç, Türkiye'de günlük internet kullanımının 7 saat 57 dakika olduğuna dikkat çekerek, "Uyuduğumuz süre kadar internette zaman geçiriyoruz. Türk halkı dünya ortalamasından bir saat daha fazla internette kalıyor" dedi.

65 YAŞ ÜSTÜNE E- DEVLET EĞİTİMİ

Koç, 2008 yılında 22 hizmetle başlayan e-Devlet uygulamasının bugün 836 kurumun 6 bin 116 hizmetini kapsayacak boyutta geliştiğini söyledi. Koç, "Hedefimiz bütün hizmetlerimizi dijital yapmak, hizmet kapsamının genişletilmesi ve bütünleşik hizmet dediğimiz bir konsepte doğru gidiyoruz" mesajı verdi. Koç, 65 yaş üstünün e Devlet'i çok kullanmadığını fark ettiklerini, bu grubun evlerine kadar gidip şifre ve eğitim verdiklerini bildirdi.

e-Devlet'e 2008 yılında giriş rakamlarının 5 bin olduğunu ifade eden Koç, "2019 yılında 1,1 milyar, geçen sene 2,3 milyar kez, bu sene de kasım ayına kadar 2,7 milyar ve sene sonuna kadar da 3 milyarı bulabilir" dedi.

YAPAY ZEKADA HEDEF

Koç, yapay zekanın küresel ekonomiye 15 trilyon dolar katkı sağlayacağını, önümüzdeki 5 yıl içerisinde kullanılan tüm kurumsal yazılımların hepsinde mutlaka yapay zeka yer alacağını belirterek, "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" hazırladıklarını bildirdi. Koç, hedeflerini "Türkiye'nin 2025 hedefinde, yapay zekanın GSMH'ye katkısının yüzde 5'e çıkarılması ve 50 bin yapay zeka uzmanının yetiştirilmesi" olarak anlattı.

SİBER SALDIRI ÖNLEMLERİ

Koç, e-Devlet'e girişi siber saldırılara karşı korumak için algoritmalar geliştirdiklerini, ikinci bir doğrulama getirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Yeni kimlik kartlarımızda biyometrik verilerimizi koyabiliyoruz. Parmak doğrulaması, göz retina doğrulaması gibi doğrulamalarla kötü niyetli hackerlerin işini zorlaştıracak algoritmalar gelecek" dedi.

ÇOCUK VE BEBEK KAMERALARI HACKLENİYOR

Koç, siber saldırıların savaştan daha büyük bir tehdit haline geldiğini, kara, hava, deniz ve uzaydan sonra beşinci savaş ortamının siber uzay olduğu söyledi. Milletvekillerinin soruları üzerine siber saldırıların nasıl gerçekleştiğini kademe kademe anlatın Koç, çarpıcı bir bilgiyi de paylaştı. Koç, Türkiye'de en çok hacklenen şeyin çocuk-bebek kameraları olduğunu anlattı.

SİBER KAHRAMANLAR

Koç, Türkiye'nin siber güvenliğinin sağlanması için "siber kahramanlar" yaratmak istediklerini belirtti. "81 ilde 81 siber kahraman" projesi başlattıklarını söyledi.

SAHTE HABERDE BİRİNCİYİZ

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Reuters Enstitüsü 2018 Dijital Haber raporuna göre, Türkiye'nin 37 ülke arasından sahte haber ve içeriğe maruz kalan birinci ülke olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"Her iki sosyal medya-internet kullanıcısından biri haftada en az bir kez uydurma haber ile karşılaşmaktadır. 2018 medya okur yazarlığı araştırmasına göre, 35 ülke arasında sahte habere en az direnç gösteren ülke Makedonya'nın ardından Türkiye'dir."