Dijital dönüşüme liderlik ediyoruz

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şirketin teknoloji bilgi birikimini Türkiye'nin dijital dönüşümü için seferber ettiğini belirterek, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne ve dijital geleceğe liderlik ediyoruz" dedi. Türkiye Yüzyılı'nın, aynı zamanda kalkınmanın, teknolojinin ve dijitalleşmenin de yüzyılı olacağına işaret ederek, söz konusu dönüşümün odak noktalarını oluşturduğunu söyleyen Önal, şunları kaydetti: "Tarih bize yatırım misyonu yüklüyor. Türkiye'nin dijitalleşmesi için 2005'ten bugüne 20 milyar dolarlık yatırım yaptık, önümüzdeki dönemde de yerli ve yabancı işbirlikleriyle mevcut stratejimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 2024'te gündemimizin en öncelikli maddelerinden biri imtiyaz sözleşmesi olacak. Konuyla ilgili BTK'ya gerekli başvurular yapıldı." Dijitalleşmeyi, Türkiye'yi dünyaya ve geleceğe bağlamak olarak gördüklerini dile getiren Önal, "Yenilikçi yaklaşımımızla hem sektörümüz hem ülkemiz adına yepyeni rotalar çiziyoruz. Hayatın tüm alanlarını kapsayan bir yol haritasıyla Türkiye Yüzyılı'nın dijitalleşme ve teknoloji yüzyılı olmasına liderlik ediyor ve bu alanda hız kesmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tarih bize yatırım misyonu yüklüyor. Türkiye'nin dijitalleşmesi için 2005'ten bugüne 20 milyar dolarlık yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde de yerli ve yabancı işbirlikleriyle mevcut stratejimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 2024 için yatırım öngörülerimizi, şubat ayında 2023 yılı sonuçlarımızla açıklayacağız" diye konuştu.Önal, şirketin sürdürdüğü yukarı yönlü dijitalleşme ve paralelindeki yatırım grafiğinde en büyük paylardan birinin fiber altyapıya ait olduğunu vurguladı. Bugün yaklaşık 32 milyon haneyi kapsayan fiber altyapıyla fiberin ülkedeki kapsama oranını yüzde 90'ların üzerine çıkardıkları bilgisini verdi. Önal, bu yılın başında sabit hat hizmetleri imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi için BTK'ya başvuruda bulunduklarını belirterek, kurumun bir sonraki anlaşmaya dair taslak niteliğinde istediği çerçeve dokümanı kapsamında hazırlıkları yaptıklarını, konuya ilişkin görüş, öneri ve taleplerini bir araya topladıkları çerçeve dokümanı da düzenleyici kuruma sunduklarını ifade etti. Türkiye'nin fiberleşmesi ve dijital dönüşümünün tamamlanması adına imtiyazın yenilenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Önal, "Türkiye'nin, sektörün ve Türk Telekom'un birlikte kalkınmasını sağlayacak, değer yaratan ve sürdürülebilir faaliyet modeli oluşturmak amacıyla bütünsel ve kapsayıcı bakış açısıyla hareket ediyoruz" dedi. Türk Telekom'un iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliği konularındaki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Önal, şirketin yeşil dönüşümü hızlandırmak yönünde önemli yol katettiğini, bunun için her türlü adımı attıklarını söyledi.Türkiye'yi geleceğe taşımak için 2023'te yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Önal, "Yılın 9 ayında konsolide gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 55.6 milyar liraya, FAVÖK'ümüz 18.8 milyar liraya çıkarırken 9 aylık net karımız 4.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Yatırım harcamalarımız yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78.5 artarak 12.6 milyar lira oldu" dedi. Önal, üçüncü çeyrek finansal performans sonrasında, yılın ilk yarısında yukarı yönlü revize ettikleri öngörüleri koruduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Buna göre, 2023'te konsolide gelirlerimizde yüzde 67-70 büyüme beklerken konsolide FAVÖK'ümüzün 25-27 milyar lira, konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 19-21 milyar lira aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Çalışmalarımızın odak noktasına yine müşteri memnuniyetini aldığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde 7/24 yürüttüğümüz özverili çalışmaların sonucu yılın ilk yarısında müşteri deneyimi memnuniyet performansımızla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştık. Türk Telekom olarak, gücümüzü sadece teknolojimizden değil, tüm proje ve yatırımımızı toplumsal faydaya dönüştürebilme yeteneğimizden de alıyoruz. Bu kapsamda, 2024'te de ülkemizi teknoloji ve iletişim alanında söz sahibi yapmak adına karşımıza çıkan fırsatlara odaklanmayı sürdüreceğiz."