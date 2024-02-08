Dijital dönüşümle işletmelerin rekabet güçleri artacak

Türkiye Verimlilik Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı "Gelecek İçin Teknolojiler" temasıyla kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fuarın açılışına gönderdiği mesajda istikbalimizin teminatı olan TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için ellerindeki tüm imkânları seferber ettiklerini vurgulayarak, "İstikbalimizin teminatı olan TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için elimizdeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise fuarın açılışında yaptığı konuşmada, dijital dönüşüm sürecini doğru okuyabilen işletmelerin, verimliliklerini artırarak ulusal ve küresel düzeyde rakiplerinden bir adım önde olduklarını ifade etti. Kacır, "Firmalarımızın dönüşümünü destekleyen, dijital dönüşüm teknolojilerinde üretim kabiliyetlerimizi güçlendiren programları hayata geçiriyoruz. Bilim ve teknolojide öncü kuruluşumuz TÜBİTAK ile son 22 yılda dijital dönüşüm alanında 9 binden fazla projeye 54 milyar lira katkı sağladık" dedi.CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de savunma sanayisinin bugün geldiği noktada, gemilerden helikoptere, zırhlı araçlardan insansız hava araçlara kadar, Türkiye'nin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üretebilir durumda olduğunu bildirdi. Görgün, "Türk savunma sanayimiz bugün geldiği noktada, ihtiyaçlarımızı yerli ve milli olarak üretebilir durumdadır. Savunma sanayinin Ar-Ge harcaması 2002 yılında 50 milyon dolar mertebesindeyken günümüzde bu rakam 2 milyar doları aştı" diye konuştu.