Dijital sigortacılık önem kazanıyor

"Gelişen ve değişen teknolojinin hayatımızdaki yeri gün geçtikçe artarken, sigorta sektörü de dijitalleşme konusunda global değişimlere paralel olarak gelişim göstermeye başladı" diyen Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, "Özellikle dijitalin mevcut tek kanal konumda olduğu Kovid-19 dönemi, her sektörde olduğu gibi sigorta sektöründe de etkilerini gösterdi ve sektörde dijital teknolojinin giderek daha çok kullanılmasında önemli bir etken oldu. Günümüzün değişen koşullarına ayak uydurmak amacıyla dijital yatırımlar önem kazandı" açıklamasında bulundu. İçinde bulunduğumuz dijital çağda sigorta şirketlerinin daha fazla dijitalleşme ve müşteri odaklı yaklaşımla hareket ettiğini belirten Yılmaz, "Dijital sigortacılık, sektörde çok önemli bir gelişme potansiyeli gösteriyor. Şirketler, teknolojiyi geliştirmeye odaklandığı için son zamanlarda dijitale yapılan yatırımlar ivme kazanmış durumda" dedi.Günümüzde dijital dönüşüme uyum sağlayabilen şirketlerin hızlı aksiyon alabildiklerine dikkat çeken Yılmaz, "Dijitalleşen bu yeni dünyada hem sigortalılarımızın hem de acentelerimizin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek için biz de Koru Sigorta olarak yenilikleri takip ediyor, memnuniyet odaklı yaklaşımımızı teknolojinin avantajlarıyla birleştiriyoruz. Dijitalleşmenin dönüştürücü etkisiyle, iş süreçlerimizi sürekli olarak yeniliyoruz. Bu sayede operasyonel verimliliğimizin artmasının yanı sıra, sigortalılarımız da satın aldıkları poliçe kapsamındaki tüm teminatları ve asistans hizmetleri şirketimizin sağladığı dijital imkânlarla kolayca öğrenebiliyor. Dijitalleşmenin getirdiği imkânlarla iş süreçlerini değiştirmek artık bir gereklilik haline gelmiş durumda. Günümüz koşullarında, dijitalleşmenin ve teknolojik değişimin getirdiği yeni düzende sigortalılarımızın ihtiyacına yönelik yaklaşımları benimsemeye devam ediyoruz. Birçok alanda dijitalleşmenin getirdiği yenilikler üzerinde çalışıyoruz ve bunları geliştiriyoruz. İnovatif ve müşteri dostu dijital hizmet veren bir şirket olarak bu alanda yenilikler sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Dijital dönüşüme uyum sağlamak için sigorta şirketlerinin de iş süreçlerini dijitalleştirdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Koru Sigorta olarak biz de bu doğrultuda adımlarımızı attık. Mobil uygulamamız ile sigortalılarımız zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde sistemimize kolayca ulaşıyor ve sigortacılık işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Uygulamamız ile sigortalılarımız poliçe bilgilerini görüntüleyebiliyor" şeklinde konuştu