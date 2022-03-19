Dijital tarım projesiyle öncü oldu

UN Global Compact her yıl Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmak için dönüşümü harekete geçiren öncüleri belirliyor. Global Compact Türkiye
de Dijital Tarım Çözümü ile Vodafone Türkiye
CEO'su Engin Aksoy
'u öncü seçti. Dijital Tarım Çözümü, üretim ve kalitede en az yüzde 25'lik artış gerçekleştiriyor, üretim maliyetlerinde ise yüzde 50'ye kadar tasarruf sağlıyor. '2022 Türkiye SKA Öncüsü' olan Aksoy, haziranda New York
'ta düzenlenecek '2022 SKA Öncüleri' zirvesinde Türkiye'yi temsil edecek.