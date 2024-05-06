"Dilimli Barajı Sulaması 1. Kısım Yapım İşi" için sözleşme imzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, 60 kilometreyi aşkın boru hattı döşenmesi, 25 kilometreden uzun işletme ve bakım yolu yapılması ve boru hatları üzerindeki sanat yapı inşaatlarının tamamlanması planlanıyor.

535 milyon lira tutarındaki projenin 2028 yılının ilk çeyreğinde hizmete alınması öngörülüyor. İlk etabın hizmete girmesiyle işlenecek 14 bin dekarlık tarım arazilerinden yıllık 110 milyon liralık gelir elde edilmesi ve 1300 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.