Dış ticaret açığı 30 milyar $ azaldı

Para politikasındaki normalleşme ve dengeli büyüme kompozisyonu hedefi ile atılan adımlar, dış ticaret açığını düşürmeye devam ediyor. Dış ticaret açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.2 düşerek 6 milyar 771 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Şubat 2023'te yüzde 60.5 iken geçen ay yüzde 75.7'ye yükseldi. 2023'ün mayıs ayında 122.2 milyar dolar olan yıllık açık, Şubat 2024'te 92.8 milyar dolara indi. Dış açıkta 9 aylık azalış 30 milyar dolara ulaştı. Ocak-şubat döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 artışla 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 16 azalışla 54 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 51 azalarak 26 milyar 419 milyon dolardan 12 milyar 955 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat 2023 döneminde yüzde 58.9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 76'ya yükseldi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış ticaret açığındaki gerilemenin etkisiyle cari işlemler açığındaki düşüşün sürmesi bekleniyor. İhracattaki artış ve ithalattaki gerileme ile bir taraftan makroekonomik istikrar güçlendirilirken, diğer taraftan ekonomik büyümenin daha dengeli bir yapıya kavuşması sağlanıyor. Katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejiler ile Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.