Dışarıdan reçetelerle ülke yönetilmez

Hazine ve Maliye Bakanı Doç. Dr. Nureddin Nebati, geçen yıl aralık ayından itibaren "Enflasyon düşmeye başlayacak" dediklerinde inanılmadığını, inmeye başlayan enflasyonun ise muhalefeti rahatsız ettiğini söyledi. Bakan Nebati, "Faiz dışında finansal enstrüman bilmeyenlere 'Hayır biz faiz artırımıyla değil, vatandaşın işini, gelirini düşünmeden, yaşam kalitesini bozmadan, büyümeden taviz vermeden yapacağız' dediğimizde 'Siz bilmiyorsunuz' dediler. Siz net olarak faiz artırımından yana mısınız değil misiniz? Çıkın bunu açıklayın" dedi.Ziraat Bankası Oditoryumu'nda, Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği 'İstanbul Finans Merkezi Zirvesi'nde konuşan Bakan Nebati, üreticinin de tüketicinin de faiz artırımına karşı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Ama onların hayatları faiz artırımı üzerine kurulu, dışarıdan empoze edilen reçetelerle hareket etme güdüleri var. Net olun. Türkiye ekonomi modeli bizim modelimiz. Bunu devam ettireceğiz. Üretim, yatırım, istihdam hedefimizle de cari açığı azaltacağız. Elbette dış ticaret ve cari açıkla karşı karşıyayız. Biz de biliyoruz, sen ne diyorsun, 'Faiz artıracak mısın artırmayacak mısın, yöntemin ne olacak?' onu açıkla. '300 milyar dolar buldum' dedi. Şimdi de 'Önümüzdeki 5 yılda sağlayacağız' diyor. Sen bu söylemle 300 dolar bulamazsın."Son bir ayda Karadeniz doğalgazından Akkuyu Nükleer Santrali'ne, Altay tankından Teknofest'e kadar birçok projenin devreye alındığını hatırlatan Bakan Nebati, "Mevsimsel şartlarla birbirinden etkilenen gıda fiyatları üzerinden politika yapanlara aynı şeyi söylüyoruz. Dışardaki reçetelerle bu ülke yönetilmez, bu ülkeyi anlayamazsınız. Ülkeyi tanımak istiyorsanız İFM'de de fabrikada da tarlada da olacaksınız. Her yerde her şeyi dinleyeceksiniz. İki fotoyu koyup 'Bu fotoğraf mı ekonomi yönetir' diyecek kadar trolleşerek ekonomi yönetilmez, ülke yönetilmez. Onun için vizyon gereklidir. 21 yıldır Türkiye ekonomisini Cumhurbaşkanımız ve ekibi yönetiyor. 21 yıldır ülkeyi yönetenlerin bu ülkeyi nereden nereye getirdiği çok aşikar" diye konuştu.ZirveyeCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, SPK Başkanı Ömer Gönül, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İbrahim Halil Öztop, FKB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, DEİK Başkanı Nail Olpak ile iş ve finans dünyasının temsilcileri katıldı.BakanNebati, Türkiye'nin geçen yıla fiyat artışlarıyla girerken bu yıla fiyat indirimleriyle girdiğini belirterek, "Geçen yıl 30 lira olan motorin 21-22 lira, doğalgaz elektrik fiyatları da üreticiler açısından aşağı seviyede. Tarımda yem fiyatlarından, gübreye kadar hepsinde ciddi düşme var. Bunun yansımalarını yeterince göremiyoruz. Çağrımız şu, fiyatlar artarken fiyatları artıranların doğrudan enerjiden kaynaklanan fiyat artışlarının sebep olduğu tüm işletmelerin bunu güncellemeleri gerekiyor. Vatandaşımızın ucuz fiyatla hayatını idame etme isteği var. Biz maaş zamlarıyla rahatlatıyoruz ama tüm paydaşların da aynı kararlılıkla hareket etmesi çok önemli" dedi.Muhalefetintüm politikalarını 3 ay içinde vizeyi getirmekle geçirdiğini ifade eden Nebati, bunun ülkenin bekasını tehlikeye atacağını Suriye'den çıkmak, Doğu Akdeniz'i boşaltmak, Libya'ya gitmemek, Güney Kıbrıs'ı tanımak anlamına geleceğini belirtti. Nebati ulusalcılara seslenerek buna neden karşı çıkmadıklarını sordu. TOGG ile ilgili muhalefetin eleştirilerini hatırlatan Bakan Nebati, Teknofest ile de gençlerin büyük başarılara imza attıklarını vurguladı. İFM'nin finansın, ticaretin merkezi olacağını ve milyarlarca dolarların Türkiye'ye akacağını dile getiren Nebati, toplam büyümeye önem vermeye devam edeceklerini, 21'inci yüzyılın ise Türkiye'nin yüzyılı olacağını vurguladı. Beş yılda, yıllık ortalama yüzde 5.5 büyümeyle 1.5 trilyon dolar milli gelire ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Nebati, yeniden inşa faaliyetlerinin büyümeye ikinci yarıdan itibaren olumlu etkileyeceğini kaydetti.İstanbulFinans Merkezi Zirvesi, A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün açılış konuşmasıyla başladı. Doğaner ve Güngör İstanbul'un hem coğrafi hem de ticari bir merkez olduğunu ve bundan sonra finansın da önemli merkezlerinden bir tanesi olacağını belirterek, "Küresel anlamda finans ve ticarette batıdan doğuya kayan bir durum var. İstanbul bu açıdan çok avantajlı. Finans şehri İstanbul'da neler yapılacağını, neler hayal ettiğimizi birlikte zirvemizde konuşacağız" dedilerBakanNebati şöyle konuştu: "Okulları, üniversiteleri, Marmarayları, Avrasyaları, barajları, köprüleri, şehir hastanelerini ve her alanda yüzlercesini hayata geçirdik. Ben AK Partiliyim, övünç duyuyorum. Bizimkilere gelince, biz yapıyoruz, biz utanıyoruz, biz üretiyoruz, biz utanıyoruz, binayı yapıyoruz, bir şeylerini buluyorlar, üç saat anlatmakla uğraşıyoruz. Bu ülkeyi buraya getiren biziz ve önümüzde yürüyen Recep Tayyip Erdoğan, rahatsız oluyorlarsa olsunlar. Rahatsız olanlar bu ülkeye taş üstüne taş koymayanlar. Recep Tayyip Erdoğan ile övünüyorum. Türkiye ile de Türk insanıyla da övünüyorum. Bizi durduramayacaklar."İstanbul Finans Merkezi Zirvesi'nin ana sponsorluğunu Halkbank, Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi, Türk Telekom, Vakıfbank, Ziraat GYO, Denizbank, Enerturk, KOZA üstlenirken, destek sponsorları ise Artaş, Aydınlı, Borsa İstanbul, Cengiz Holding, Papara, Koleksiyon, Philip Capital ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) oldu.MuhalefetınIMF ile pazarlık yapıp yapmadığını açıklaması gerektiğini kaydeden Bakan Nebati, "'Türkiye'nin en temel problemlerinden birisi sıcak para bulmak' diyorsan nasıl bulacağını, 'Enflasyonla mücadelede de en önemli enstrüman para politikalarını sıkılaştırmak' diyorsan çıkıp ifade etmek zorundasın. Biz sert tedbirlerle değil tek haneli enflasyona ulaşıncaya kadar kararlılıkla mücadele edeceğiz. Biz enflasyonu büyümeden taviz vermeden, insanları işsiz bırakmadan bu ülkenin gündeminden çıkaracağız" dedi. Nebati, ekonomik aktiviteye dair öncü göstergelerin, asrın felaketine rağmen, büyüyen, istihdam oluşturan bir ivmeyi gösterdiğini belirterek, şunları anlattı: "Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak Akkuyu Santralı 1960'larda konuşuldu, 70'lerde yapalım ifadesi vardı. 2023'teyiz... Akkuyu inşa edilmiş olsaydı bugün bu şehrin elektrik tüketiminin tamamını karşılayacaktı. Birileri devrim araçlarına karşı çıktı. TOGG'u bu yıl sürebildik. Birileri Vecihi Kuş'a karşı çıktı, dünyanın en büyük uçak üreticilerinden biri olacaktık belki... Bunlar bizim çocukluğumuzun hayalleri. Bu hayalleri gerçekleştiren de Recep Tayyip Erdoğan. İradesini koyduğu için biz o yılların hayallerini gerçekleştiriyoruz. Taksim'e cami yaparak bu işi kapatacağız sandılar. Cumhurbaşkanımızın annesine küfürlerin edildiği AKM'yi inşa ettik, herkesin Taksim'e sahip olduğunu gösterdik. Sadece başörtüsünü serbest bırakarak bu işi kapatacağımızı sandılar, F16'yı başörtülü pilotun kullanmasını da sağladık."SON 21 yıllık süreçte hayata geçirilen yapısal reformlarla finans sektörünün daha da güçlendiğini belirten Bakan Nebati, "Bugün, uluslararası standartlarda düzenleme ve denetleme alt yapısına sahip olan Türk bankacılık sektörü hem aktif kalitesi hem de sermaye yeterliliği açısından sağlamlığını sürdürmeye, Basel kriterlerini karşılamaya devam ediyor. Bizler, sağlam bir duruş sergilerken, son dönemde uygulanan yüksek faiz politikalarının bir sonucu olarak ABD ve AB ülkelerinde banka iflaslarına şahit oluyoruz. Dijitalleşmenin yanı sıra, çağımızın bir diğer realitesi olan yeşil dönüşüm alanında da finansal sektörümüzün etkin rol almasını sağlamak amacıyla gerekli tüm adımları atıyoruz. Biz de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak 2023 yılında ilk yeşil tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdik. Katılım Finans Kanunu çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Selektif kredi politikalarımızla, kredileri üretken alanlara yönlendiriyor, finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz" diye konuştu. Bakan Nebati, dünyada Kredi Garanti Fonu sistemini en etkin kullanan ülkelerden biri olarak, yatırım ve üretim kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda tüm işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam edeceklerini söyledi.