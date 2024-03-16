Diyarbakır’da günlük petrol üretimi 15 bin varil

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Bayraktar, geçmişte Türkiye'de sadece 5 ilde doğal gaz bulunduğunu bu gazı ithal ederek vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi. "Türkiye'de 81 ilde, Diyarbakır ve Bismil dahil Türkiye'nin 860 yerleşim yerinde bugün doğal gaz var. Çünkü biz bunu halkımıza hizmet gereği, halkımızın daha iyi şartlarda olması için yaptık. Bismil'de doğal gaz var ama Bismil'in diğer mahallelerine, beldelerine de inşallah doğal gazı en kısa zamanda götüreceğiz." ifadelerini kullanan Bayraktar, Türkiye'nin denizlerinde, gemileriyle, doğal gaz ve petrol aradığını aktardı.

DİYARBAKIR'DA GÜNLÜK 15 BİN VARİL

Gabar'da, Kato'da, Bestler Dereler bölgelerinde, daha önce hiç gidilmemiş coğrafyalarda petrol aramaya başladıklarını vurgulayan Bayraktar, ''Diyarbakır bizim için önemli bir petrol yeri. Günlük 15 bin varile yakın petrol üretiyoruz. İnşallah yeni keşiflerle bunu daha da yukarı götüreceğiz. Daha önce terörle anılan, terörden dolayı gidilemeyen yerlerde şimdi Türkiye'nin en büyük petrol üretimlerini yapmaya başladık. Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında ürettiğimiz kendi doğal gazımızı artık evlerde kullanmaya başladık. Daha çok üreteceğiz. Yeni keşiflerle ve daha yeni petrol aramalarıyla Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacağız. Bu uğurda bu mücadeleyi gösteriyoruz. Türkiye bugünden daha güçlü, müreffeh, insanların huzur içerisinde daha mutlu bir şekilde yaşadığı bir ülke haline gelecek. Biz buna inanıyoruz. Bu uğurda gece gündüz çalışıyoruz."