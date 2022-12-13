Doğalgaz tüketimi yüzde 10-12 daha az olur”

Enerjive Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kabine Toplantısı sonrası soruları yanıtladı. Dönmez, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının bu yıl daha yüksek olduğunu belirterek, "Hem mevsimsel koşullar hem de elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı ile bu yıl daha iyi. Geçen yıl kurak geçmişti. Onu mecburen gazla telafi ettik. Bu yıl doğal gaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur" dedi. Türk Akım'da tam kapasiteye yakın çalışıldığını, kontrat kapasitesi ile boru kapasitesi arasında çok fark olmadığını belirten Dönmez, doğal gaz depolarının sürekli kullanılacağı düşüncesinin yanlış olduğuna dikkat çekti.Dönmez, "Depolar boru gazının karşılayamadığı ihtiyacı karşılamak için oluşturuldu" diye konuştu. Saros Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'nin (FSRU) ocakta devreye alınacağını aktaran Dönmez, Umman ile LNG alımı konusunda da müzakerelerin devam ettiğini ve olumlu olduğunu kaydetti.