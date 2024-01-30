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Giriş Tarihi: 31.1.2024

Türkiye doğalgazda en ucuz ikinci ülke

Türkiye doğalgazda en ucuz ikinci ülke
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), şubat ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi. Doğalgazda şubatta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.



Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Türkiye'nin doğalgazı en ucuza kullanan ülkeler arasında olduğu belirtilirken, "Household Energy Price Index fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" denildi.
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Türkiye doğalgazda en ucuz ikinci ülke
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