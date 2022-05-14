Doğalgazda güvence bedeline 6 taksit

EnerjiPiyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğalgaz aboneliğine başvuracaklar için yeni düzenlemeler getirdi. Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden tercihlerine göre nakit veya kredi kartına, peşin ya da taksitli olarak bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli tahsil edebilecek. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınamayacak. 2022 yılı için 1.158 lira olarak belirlenen abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının yapılması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilecek. Servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılmayacak. Abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az 3 eşit taksit yapılacak. Herhangi bir gerekçe ile abonelik esnasında güvence bedeli alınmamış ise daha sonra aynı adres için yeni sözleşme yapılana kadar bu bedel talep edilemeyecek. Güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere tercihlerine göre vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak. Bu fıkra kapsamındaki bedellerin faturaya yansıtılması yerine kredi kartı kullanılarak ödenmesi halinde, kredi kartlarına ilişkin yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak. Abonenin vefatı halinde mirasçılardan herhangi bir itiraz gelmediği takdirde, vefat eden abonenin eşi, dağıtım şirketinde mevcut bulunan güvence bedeli aktarılarak ve ilave bir güvence bedeli alınmaksızın abone yapılacak.