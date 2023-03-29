“Doğanın Anneleri” Gaziantep’te depremzedelerle bir araya gelecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde iklim değişikliği ve sıfır atık konularına vurgu yapma hedefiyle başlatılan "Doğanın Anneleri" hareketi üyeleri, Gaziantep'te geçici barınma alanlarındaki depremzedeleri ziyaret edecek.

Ünlü Yeşilçam sanatçısı Hülya Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu "Doğanın Anneleri" hareketinin gönüllülerinden oyuncu Buket Dereoğlu, tasarımcı Nejla Güvenç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, solist Zeynep Betül Akyıldız ve Ömer Çeşim, konteyner kentte yaşayan çocuklar için müzikli masal anlatımı gerçekleştirecek. Organizasyonda, çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"KADINLARIN 'ÜRETİCİ' VE 'ONARICI' ROLLERİNİ DOĞAYA AKTARABİLECEKLERİ BİR PLATFORM"

"Doğasında şefkat var" mottosuyla startı verilen "Doğanın Anneleri" hareketi; saha faaliyetlerinin kadınların iş birliğiyle yayılmasını, iklim mücadelesinde kadınların etkisini artırarak konuya artı değer sunmasını, doğal afet zamanlarında kadınların öncülüğündeki dayanışmanın öne çıkmasını ve kadınların üretici, onarıcı rolünün çevre konularına da sirayet etmesini hedefliyor.

Yaşanılabilir yarınların oluşturulması hedefiyle yola çıkan hareket, kadınların proje kapsamındaki hedef kitleyle aralarındaki bir iletişim köprüsü olarak kabul ediliyor.