Doğu Ekspresi 15 Aralık’ta seferlerine başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'ni 15 aralıkta yeniden seferlere başlatacak. Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 15 aralık çarşamba, Kars'tan ise 17 aralık cuma günü hareket edecek. Trenler Ankara'dan çarşamba, cuma, Kars'tan cuma ve pazar günleri yola çıkacak. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin, sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirlenirken, tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.

DÜNYANIN EN GÜZEL 4 TREN ROTASINDAN BİRİ

Ankara-Kars güzergahı seyahat yazarları tarafından dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri seçilirken, bin 300 kilometrelik Ankara-Kars parkuru 31 saat 40 dakika, Kars-Ankara parkuru da 32 saat 37 dakikada tamamlanıyor.

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında, İliç ve Erzurum'da, Erzincan, Divriği ve Sivas'ta 3'er saat durarak grup ve bireysel olarak seyahat eden yolculara turistik yerleri gezme imkanı sağlıyor. Söz konusu istasyonlarda duran tren, yolcularını Karanlık Kanyon, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ani Arkeolojik Alanı, Divriği Ulu Camisi, Gök Medrese'nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel mirası keşfe çıkarıyor. Seyahat severler, tarihi zenginliğin yanında gastronomik zenginliğe de şahitlik etme fırsatı yakalıyor.

5 EKSPRES İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILACAK

Hükümet turizmde ekspres trenlerin etkisi ve sayısını artırmak için daha önce çalışmasını tamamladığı ancak pandemi nedeniyle askıya alınan yeni trenleri de devreye alacak. Doğu Ekspresi'nin turistik hale getirilmesinin ardından 5 yeni turistik ekspresin de hizmete girmesi için yakın zamanda bir çalıştay düzenleneceği öğrenildi. Bu kapsamda Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan ekspresleri yataklı vagonlar hazırlanarak turistik ekspres olarak da çalışacak. Bu sayede 5 yeni turistik ekspresin de devreye girmesiyle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu'nun turistik rotaları gezginlerle buluşturulacak. Turistik ekspreslerin önümüzdeki dönemde devreye girmesi ve otobüs turlarının ekspreslere entegre edilmesiyle birlikte Pamukkale Travertenleri, Konya Mevlana Müzesi ve Çatalhöyük, Van Gölü ve Akdamar Kilisesi, Şanlıurfa Göbeklitepe ve Balıklı Göl, Mardin Evleri ve Dara Antik Kenti, Diyarbakır Ulu Cami ve Meryem Ana Kilisesi turistik rotalara dahil olacak.