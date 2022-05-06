Doğu Karadeniz’den 4 ayda 465 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Doğu Karadeniz Bölgesinden 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 122 farklı ülkeye ihracat yapıldığı bu ihracatlardan ise en fazla İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan oldu. Almanya'ya yapılan ihracatta yüzde 88, Gürcistan'a yüzde 42 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan yüzde 27 oranında artış yaşanırken, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta ise yüzde 37 oranında düşüş yaşandığı belirtildi. Ayrıca ihracat yapılan Beyaz Rusya, Hindistan, Umman, Libya ve Kazakistan'a yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşandığı, geçtiğimiz senenin aynı döneminden farklı olarak başta İrlanda, Slovenya, Zambiya, Nijer olmak üzere 18 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

"Kalyoncu, "Bu zor ortamda dahi önemli ihracat artışı başarısına imza atan ihracatçımızın, maliyet aşamalarında desteklenerek rekabet imkânlarının korunması ve finansman temininde uygun şartlardan kredi temini sağlanması Bölge ihracatımızı hedeflenen rakamlara ulaşılmasına çok önemli katkı sağlayacaktır. Lojistik aşamalarında ise özellikle Rusya Federasyonu'na alternatif ulaşım güzergâhlarının açılması ve Bölgemizden de Trabzon ilimizden Rusya Federasyonu'na deniz taşımacılığının başlatılması noktasında gerekli girişimlerin hızlandırılması ihracatımızın arttırılmasında önemli katkısı olacaktır." ifadelerine yer verdi.