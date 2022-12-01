Doğu ve Güney, yeni yol ile yeniden birleşti

Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolunun 70 kilometrelik kesimi tamamlanarak hizmete sunuldu. 140 metrelik Murat-1 Köprüsü, 150 metrelik Murat-2 Köprüsü ve 335 metrelik Tutak Viyadüğü ile 22 kavşak, 109 menfez inşa edilen Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos devlet yolu açılış törenine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi İpek Yolu vurgusu yaptığı konuşmasında, yeni yolun geri kalan kısmının da önümüzdeki yıl tamamlanacağını söyledi. Erdoğan; "70 kilometrelik bölünmüş yolun bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 9 kilometrelik Hamur çevreyolunu önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Tarihi İpek Yolu'nun önemli güzergahını 79 kilometrelik yolla güvenli ulaşıma kavuşturuyoruz. Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı-Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada kat edilecek. Projenin ekonomiye katkısı 111 milyon lirayı bulurken 835 tona yakın karbon azaltımına vesile olacaktır. Bu yol mesafelerle beraber gönülleri de birbirine yaklaştıracağına inanıyorum. Hep söylediğimiz gibi ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz. Ulaşım hatlarının tesis edilmediği yerde yatırım da üretim de istihdam da olmaz. Eğitimden sağlığa enerjiden şehirciliğe her alanda benzer yatırımları hayata geçirerek ülkemizin her köşesinde fırsat eşitliğini tesis etmek için çalıştık. Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik. Yıllarca milletimizin sadece canını yakmakla kalmayıp kalkınmasını engelleyenlerin devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. Süren projeleri süratle tamamlayarak yeni projeleri hayata geçirerek tarihi İpek Yolu'nu yeniden ihya etmekte kararlıyız" dedi.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ESER FIRTINASI ESTİRİYORUZ
Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu rehber edinerek yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları ülkenin 81 ilinde atmaya devam ettiklerini söyledi. "Dünya ekonomik krizlerle boğuşurken bizler Türkiye'nin dört köşesinde hizmet ve eser fırtınası estiriyoruz." diyen Karaismailoğlu, çalışma arkadaşlarıyla ülkenin geleceğinin yatırımlarını bir bir inşa ettiklerini anlattı.
Karaismailoğlu, "Son yirmi yıldır yaptığımız yatırımlar sayesinde, akaryakıttan, zamandan kaza maliyetlerine kadar her yıl ülkece yaklaşık 55 milyar lira tasarruf sağlıyoruz. 29 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yol ağımızın yanında 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol inşaatımız da devam ediyor. Bugün de huzurlarınızda serhat şehrimiz Ağrı'dan Patnos'a uzanan 70 kilometrelik kuzey-güney aksındaki bölünmüş yol bütünlüğünü sağlayacak Ağrı Hamur Tutak-Patnos Yolu'nu açmanın heyecanı, mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından, kurdele kesilerek kara yolunun açılışı gerçekleştirdi. Açılış sonrası, Tutak halk oyunları ekibinin gösterisi izlendi. Bakan Karaismailoğlu, kullandığı bir otomobille yolda test sürüşü yaparak "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Beraberindekilerle Tutak Belediye Başkanı Duru'yu ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra taziye evini ve ilçe esnaflarını ziyaret etti.
19 KM YOL 1 VİYADÜK 2 KÖPRÜ 22 KAVŞAK
Açılışı yapılan devlet yolu ile bölgede yol güvenliği de maksimum seviyeye yükselmiş oldu. Özellikle otobüs trafiğinin çok yoğun olduğu ve arazi yapısı nedeniyle yer yer tek şerit olarak devam eden eski yol da birçok kaza meydana gelmişti. 7 Kasım'da bir yolcu otobüsü ve iki TIR'ın karıştığı kazada 8 vatandaş yanarak hayatını kaybetmişti. Hamur-Tutak-Patnos yol güzergahında son 6 ayda 13 vatandaş, trafik kazasında hayatını kaybetmiş 40 vatandaş ise yaralı olarak kurtulmuştu. Kış aylarında yol güzergâhında ise yolun kapanması ve açılış çalışmaları çok zorlu bir şekilde yürütülebiliyordu. Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu arasında ki en önemli yol güzergâhlarından biri sayılan Ağrı-Van yolu böylelikle daha konforlu bir hale gelmiş oldu. Yolun tamamlanması ile Ağrı'dan Patnos'a uzanan 79 kilometrelik kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmış oldu. Proje kapsamında, 140 metrelik Murat-1 Köprüsü ve 150 metrelik Murat-2 Köprüsü ve 335 metrelik Tutak Viyadüğü ile 22 adet kavşak, 109 adet menfez hizmet verecek.