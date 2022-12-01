Doğu ve Güney, yeni yol ile yeniden birleşti

19 KM YOL 1 VİYADÜK 2 KÖPRÜ 22 KAVŞAK

Açılışı yapılan devlet yolu ile bölgede yol güvenliği de maksimum seviyeye yükselmiş oldu. Özellikle otobüs trafiğinin çok yoğun olduğu ve arazi yapısı nedeniyle yer yer tek şerit olarak devam eden eski yol da birçok kaza meydana gelmişti. 7 Kasım'da bir yolcu otobüsü ve iki TIR'ın karıştığı kazada 8 vatandaş yanarak hayatını kaybetmişti. Hamur-Tutak-Patnos yol güzergahında son 6 ayda 13 vatandaş, trafik kazasında hayatını kaybetmiş 40 vatandaş ise yaralı olarak kurtulmuştu. Kış aylarında yol güzergâhında ise yolun kapanması ve açılış çalışmaları çok zorlu bir şekilde yürütülebiliyordu. Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu arasında ki en önemli yol güzergâhlarından biri sayılan Ağrı-Van yolu böylelikle daha konforlu bir hale gelmiş oldu. Yolun tamamlanması ile Ağrı'dan Patnos'a uzanan 79 kilometrelik kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmış oldu. Proje kapsamında, 140 metrelik Murat-1 Köprüsü ve 150 metrelik Murat-2 Köprüsü ve 335 metrelik Tutak Viyadüğü ile 22 adet kavşak, 109 adet menfez hizmet verecek.