Doğu’da kurban hareketliliği başladı

Doğu Anadolu Bölgesinde kış ayı boyunca özenle beslenen kurbanlık hayvanlar, bayramın yaklaşması ile birlikte pazar yerlerine getirilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıl pandemi kuralları nedeniyle kısıtlı gerçekleşen satışlarda vatandaşlar artık el sıkışarak pazarlık etme geleneğine de geri döndü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince inşa edilen ve Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvanlarını görücüye çıkardı. 160 bin metrekare alan üzerine inşa edilen pazarda binlerce satıcı ve alıcı kurbanlık hayvanlar için bir araya geldi. Pandemisiz ilk Kurban Bayramı'nda satıcılar ve vatandaşlar sopa yerine tekrardan el sıkışarak geleneksel kurban pazarlıklarını yaptı. Pazarda küçükbaş hayvanların fiyatları bin 500 liradan başlayıp 4 bin 500 liraya kadar giderken, büyükbaşlarda ise düve cinsler de 11 bin liradan başlayıp 17-18 bin liraya kadar satılıyor. Tosunların fiyatları ise 50-60 bin TL'yi buluyor.

Kars Hayvan Pazarı'nda da kurbanlıklar satışa çıktı. Kars-Ardahan Karayolu Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda bulunan Hayvan Pazarı'na sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını getiren yetiştiriciler, hayvanlarına müşteri bekliyor. Ağrı'da da batı illerine sevkiyatlara hız verildi.