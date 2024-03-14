Doktor başkandan tıp bayramında 1 milyon dolarlık müjde

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "İnsanlara dokunan, insan odaklı çalışma yapan her birinizin, müsaade ederseniz başta eşim ve oğlum olmak üzere 14 Mart Tıp Bayramı'nı sevgiyle, saygıyla kutluyorum, iyi ki varsınız" dedi.

"1 MİLYON DOLAR MALİYETLİ SİMÜLASYON MERKEZİ FEDA OLSUN"

Öğrencilerin her türlü hasta tipi ve hastalık senaryosunu sunan bilgisayar destekli simülatörlerle eğitileceği Simülatör Merkezi müjdesi veren Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi: "Son süreçte de hocamın bir isteği oldu. Simülasyon Merkezi, yakışır mı? Hocalarımızın da işinin kolaylaşacağı için buradan paylaşıyorum. Bizler o günün zor koşullarında çalışırdık, artık işler kolaylaşıyor. 1 milyon dolar maliyetli Simülasyon Merkezi feda olsun hocam, sizi kıracak değiliz. 14 Mart malumunuz modern tıbbın başlangıcı olarak nitelendiriliyor. Öyleyse günün koşullarına uygun modern tıbbın ortamını hazırlamak da bizlere, şehrimize, yöneticilerimize yakışır."

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak hekimlikte azim ve kararlılığın önemine dair bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından doktorlara teşekkür belgesi takdimi gerçekleştirildi.