Dolandırıcıların rotası Halka arzlar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arzlara tekrar yeşil ışık yakmasıyla birlikte yatırımcı sayısının hızla yükselişe geçtiği Borsa İstanbul, dolandırıcıların da radarına girdi. Vatandaşın ilgi duyduğu her alanı bir fırsat olarak gören dolandırıcılar bu kez de halka arzlar ve hisse senedi piyasası üzerinden hem maddi kazanç sağlama hem de kimlik bilgilerini ele geçirmeye başladı. Dolandırıcılar ayrıca, gözde şirketlerin halka arz edildiği yalanıyla para toplamaya çalışıyor.Şubatta 7 şirket halka arz oldu. Toplam büyüklük 13 milyar 370 milyon lira olurken, gelen talep ise 60 milyar liraya ulaştı. Toplam 20.2 milyon kişiye hisse satışı gerçekleştirildi. Halka arzların etkisiyle Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı son 4 haftada 1 milyon 146 bin kişi artarak 8 milyon 346 bine çıktı. Yatırımcı sayısı 9 Şubat'ta 7.2 milyona gerilemişti.Halka arzlara yoğun talep olması nedeniyle başvuran yatırımcılara sınırlı sayıda hisse senedi veriliyor. Son halka arz Mogan Enerji'de yatırımcı başına ortalama 60 hisse düştü. Halka arz sonrası yeni hisseler çok hızlı yükselirken, yatırımcıya düşen hissenin düşük olması, kazancın da tutar olarak düşük kalmasına neden oluyor.Halka arzlara katılan yatırımcıların, hisse sayısının az olmasından dert yandığının farkında olan dolandırıcılar, yatırımcıları aracı kurum çalışanıymış gibi arayarak, "X kurumundan arıyoruz. Halka arzlarda size öncelik veriyor. Şu IBAN'a para yatırın, bu bir şirket hesabıdır" mesajı ile dolandırmaya çalışıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tüm uyarılarına rağmen, bazı yatırımcıların maalesef bu tuzağa düşerek parayı yatırdığı ve bir daha o telefon numarasına ulaşamadığı belirtiliyor. Eşit dağıtım modelinin benimsendiği halka arzlarda hiçbir yatırımcıya öncelik veya ayrıcalık tanınmayacağının unutulmaması gerekiyor.SON dönemde birçok aracı kurumun adı kullanılarak sahte internet siteleri üzerinden halka arzlarda avantajlar sağlandığı iddia edilerek, yatırımcı dolandırılmaya çalışılıyor. Sahte sitede belirtilen hesap numarasına para yatırınlar ise, paralarını çekmek istediklerinde dolandırıldıklarını anlıyorlar. Yatırımcıları özellikle halka arzlar konusunda uyaran uzmanlar, çalışılan aracı kurum dışında, hiçbir mesaja itibar edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.HALKA arz dolandırıcıları, Türkiye'nin stratejik şirketlerinin halka arz edildiği yalanı ile de yatırımcıları mağdur etmeye çalışırken, son yıllarda Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltıcı hamleleriyle dikkat çeken Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) geçen hafta bu konuda bir uyarıda bulundu. BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, son zamanlarda çeşitli sosyal medya platformlarında sahte hesaplar ve videolarla devlet büyükleri başta olmak üzere, kuruluşun yöneticilerinin, tanınmış iş insanlarının ses ve görüntülerinin yer aldığı yapay zekâ tabanlı içeriklerin paylaşıldığı ifade edildi. Duyuruda, "BOTAŞ, yüzde yüz kamu sermayeli bir kamu iktisadi teşebbüsü olup, herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir. Dolandırıcılık amaçlı girişimlere yönelik yasal işlemler, kuruluşumuz tarafından ivedilikle başlatılmış olup, konuyla ilgili birçok yasa dışı içerik yayından kaldırılmış, birçoğu da yayınlanmadan engellenmiştir. BOTAŞ'ın resmi internet sayfası haricinde sahte internet ve sosyal medya sayfalarında bulunan içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir" denildi.Dolandırıcıların yatırımcıları mağdur etmeye çalıştığı bir diğer konu ise hisse senedi tavsiyesi yalanı. SPK'nın tüm uyarıları ve cezalarına rağmen, yatırımcılara, "Aracı kurum sizlere özel hisse önerilerinde bulanacak. Yolladığımız linke tıklayıp uygulamayı indirin" mesajları gönderiliyor. Gönderilen linke tıklanması halinde ise maalesef cep telefonuna sızıyorlar. Böylece kişisel bilgilerinin yanı sıra, e-devlet şifrenizden, banka hesaplarına kadar tüm bilgelerinize ulaşıyorlar.