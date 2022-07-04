Dolu dolu bayram

Tatilin 9 güne uzaması turizm sektöründeki mesaiyi artırırken yüzleri de güldürdü. Bayrama sayılı günler kala otellerde karavan ve kamp alanlarına kadar her yer doldu. Ortalama 4 gece 5 günlük rezervasyon yapıldığını aktaran turizmciler, 9 günlük resmi tatille birlikte tatili uzatmak isteyen yerli turistin arama ve mail trafiği artırdığını aktarıyor. Tatilin uzamasıyla birlikte bayramın ikinci dönemi için de yoğun talep geldiğini anlatan turizmciler, "Şu anda özellikle sahil bölgelerinde arife ve bayramın dördüncü gününü kapsayan 8-13 Temmuz tarihleri yüzde 90'ın üzerinde dolu. İkinci dönem dediğimiz 13-17 Temmuz tarihlerinde doluluk yüzde 80'lerdeydi. Şimdi yüzde 100'leri bulacağını düşünüyoruz" diyor.Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte telefon ve mail trafiğinin katlandığını söyledi. Vardar, "Ortalama rezervasyonlar 4 gecelik. Resmi tatille birlikte bugünü uzatmak isteyen misafirlerimiz bize ulaşıyor" dedi. Vardar, bu bayramda Ege ve Akdeniz'in yine öne çıktığını asöyledi.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, tatilin 9 güne uzatılmasının turizm sektöründe yüzleri güldürdüğünü söyledi. Kavaloğlu, "Bayram dönemi için daha çok 4 gece 5 günlük konaklamalar tercih ediliyordu. Şimdi bazı misafirlerimiz tatilini 2 gün uzatmak istiyor. Bazıları da ikinci dönem olarak adlandırdığımız 13-17 Temmuz tarihleri için başka bir otele bakıyor" dedi. Limak Holding Turizm Grup Başkanlığı görevini de yürüten Kavaloğlu, tatilin uzamasıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) otellere olan ilginin de arttığını ifade etti.UluslararasıGenç Turizmciler Derneği (Genç TÜRSAD) Başkanı Onur Sabırlıoğlu, son dakika nedeniyle uygun fiyatlı otel arayışının da hızlandığını belirterek, "Ege ve Akdeniz kıyısındaki 3 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatı 800 TL, 4 yıldızlı otellerde 1.250 TL, 5 yıldızlı otellerin ise 1.500 TL'den başlıyor. Örneğin Bodrum'da 4 gece 5 gün, 4 yıldızlı bir otelde kişi başı 5 bin TL'ye bayram dönemi için yer var" diye konuştu.Vannerzone Kurucu Ortağı Esra Mine Tanrısevdi, bayramda karavanların yüzde 95 dolduğunu söyledi. Tanrısevdi, "Günlük karavan kiralama fiyatları bin TL'den başlıyor, 3 bin TL'ye kadar çıkıyor. Haftalık kiralama bedeli 7 ile 20 bin TL arasında" diye konuştu. Türkiye'de 250 adet karavan kamp alanının olduğunu belirten Tanrısevdi, "Türkiye'de karavan turizmi yıllık 30 milyon dolar. Bunun yüzde 15'i bu bayramda sağlanacak" dedi.