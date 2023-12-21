‘Dönüşebilen Çöp’ten aylık 2 milyon TL gelir

Tahir İnan'ın moderatörlüğündeki 'Belediyecilikte Sıfır Atık Yönetimi' panelinde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sıfır atık konusunun Türkiye'nin vazgeçilmez bir yaşam tarzı olması gerektiğini vurguladı. 2017'den itibaren dönüşümde Üsküdar modelini başlattıklarını anlatan Türkmen, "Bazı çöpler ekonomik değer ve para. Üsküdar'da bu dönüşebilen çöpleri salı ve cuma günleri topluyoruz" dedi. Bu sisteme uymayan vatandaşlara defalarca eğitim verdiklerini belirten Türkmen, "Bu çöplerden elde edilen gelirle Üsküdar'da sosyal hizmet yapıyoruz. Bu işten aylık 1.5-2 milyon TL gelirimiz var. Ayda 2 bin ton dönüşebilen çöp topluyoruz. Hedefimiz yıllık 50-60 bin ton" diye konuştu.Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da, "Çöpleri yeni bir kaynak olarak görmek, çöplerden yeni enerjiler üretmek ve ekonomiye değer kazandırabilmek çok kıymetli" dedi. Yazıcı, sıfır atık konusunda şu bilgileri paylaştı: "Gençlerimize küçük yaşlarda bu alışkanlıkları sağlatabilecek şekilde, suyu düzgün kullanmaları gibi yönlendirmeler yapıyoruz. 2023'te 15 binden fazla gencimize bu eğitimi sağladık. Toplamda 60 bin gencimize eğitim verdik. Teşvik ve farkındalık için ödüller verdik. 5 yılda 2.095 ton ambalaj atığı, 1.093 litre bitkisel yağ topladık." Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, 50 okulda çocuklara sıfır atık konusunda eğitimler verdiklerini söyledi. Toplanan 20 bin ton çöpün yüzde 70-75'inin sıfır atık olması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "Haftanın 6 günü iş yerleri ve sanayide toplama yapıyoruz. 3 gün evlerde yapıyoruz" dedi.Zirveye güçlü sponsor desteğiZirve'nin ana sponsorluğunu TOKİ, Emlak Konut GYO, Türk Telekom, Koleksiyon üstlenirken, destek sponsorları ise Bursa Büyükşehir Belediyesi (BB), Erzurum Belediyesi, Gaziantep BB, Konya BB, Ordu BB, Sakarya BB, Şanlıurfa BB, Niğde Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Yunus Emre Belediyesi oldu.