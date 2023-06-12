Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından kentsel dönüşüm Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Bir yandan inşa edilen konutlarla deprem bölgesi ayağa kaldırılırken, diğer yandan da risk altındaki şehirlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için çalışılıyor. Bu kapsamda en büyük riskin görüldüğü şehirlerin başında ise İstanbul geliyor. İstanbul'da acil dönüşümün gerektiğini belirten Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, GYODER, KONUTDER gibi kuruluşlar aracılığıyla çözüm önerilerini gündeme taşıdıklarını söyledi.Süreçleri hızlandırmak için öncelikle hak sahipleri ile olan uzlaşma süresini minimuma indirecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini aktaran Kabadayı, "Hızlı bir şekilde bu evleri dönüştürebilmemiz için, uzlaşma ile birlikte yasal alt zeminin güçlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu. Kamu-özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşlara fayda ve maliyetin çok iyi anlatılması gerektiğini belirten Kabadayı, "Şu anda kentsel dönüşüm metrekareye sıkıştı. 50 yaşındaki bir binada bulunan 100 metrekare evin değeri ile yeni yapılmış bir binadaki evin değeri aynı olamaz. Konuyu daha iyi anlatmamız lazım" ifadelerini kullandı. Bu sorunun çözümü için devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi görebilecek ve tarafsız davranacak STK'ların garantör olarak alınabileceğini aktaran Kabadayı, "Bir diğer önemli adım ise yargıdaki gecikmeleri önlemek için 2/3 çoğunluk sağlandıktan sonra hızlıca çözüme gidebilmek ve bu durumları karara bağlayacak İhtisas Mahkemeleri'ni kurmak" dedi.Bankaların yeni dönemde kredi iştahının artacağına inandıklarını anlatan Kabadayı, alternatif finansman modellerinin de geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Kabadayı, şöyle konuştu: "Sektöre özgü konut bankasının kurulması, gayrimenkul yatırım fonlarının inşaat halindeki projelere de yatırım yapabilmesi, gayrimenkul sertifikasının tekrar aktif hale getirilmesi ile alternatif finansman kaynaklarına ulaşılabilir."EGE Yapı İcra Kurulu Üyesi Didem Güneş de, Urla Kekliktepe projesinin özel havuzlu ve bahçeli 73 müstakil villadan oluştuğunu söyledi. Güneş, "80 bin metrekare alan üzerinde konumlanan, sürdürülebilir mimari anlayışı ile tasarlanan proje tek katta 370 metrekareden 500 metrekareye varan geniş ve konforlu müstakil villalardan oluşuyor. 5+1, 6+1 ve 7+1 konut tiplerinin tamamı 1000 metrekareye varan alanda özel havuz ve bahçesiyle satışa sunulan Kekliktepe projesinin teslimleri 24 ay sonra gerçekleşecek" dedi.Bugüne kadar İstanbul'da 25 proje hayata geçiren Ege Yapı, İzmir'e giriş yapıyor. Önümüzdeki 2 yılda İzmir'de 6 milyar lira yatırım değerine sahip 5 projeye başlayacak olan Ege Yapı, startı Urla Kekliktepe projesi ile verdi. Ege Yapı'nın 17 yıllık sektör tecrübesini İzmir'e taşıyacağını söyleyen İnanç Kabadayı, "Alsancak, Dikili ve Yağcılar'da yatırımına devam edeceğiz. Yağcılar'da ve İzmir Alsancak'ta konut, Alsancak'taki ikinci projemizde konut ve ticari, 2024'te devreye alacağımız Dikili projemizle ise otel, ticari alan ve villalardan oluşacak yeni projeleri Ege'nin dokusuna uygun olarak tasarlıyoruz" dedi. Projelerden Urla Kekliktepe 1 milyar 100 milyon lira, Urla Yağcılar 2 milyar 500 milyon lira, Alsancak 1 milyar 950 milyon lira, Alsancak 2 milyar 400 milyon lira ve İzmir Dikili 1 milyar 50 milyon lira yatırımla hayata geçirilecek.GAYRİMENKUL sektörünün seçimlerden sonra hareketlendiğini vurgulayan Kabadayı, özellikle yabancı gayrimenkul geliştirici firmaların Türkiye'ye ilgisinin çok arttığını söyledi. Kabadayı, "Körfez ve Orta Asya'dan firmalarla Türkiye'de birlikte gayrimenkul geliştirmek için görüşmeler yapıyoruz. Bu istek, yurtdışında da birlikte çalışmak için de geçerli. Yabancıları daha sık göreceğiz" dedi.