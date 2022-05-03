Dönüşüm tam gaz

Kentsel dönüşüm seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Hükümetin dönüşüm kapsamında verdiği teşvikler sayesinde vatandaş da kendi binasını kendisi dönüştürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, riskli yapı tespit sayılarını ve önümüzdeki 2 yıla ilişkin hedeflerini açıkladı.Ülke genelinde 6306 sayılı kanun kapsamında, vatandaşın talebiyle yapılan toplam riskli yapı tespit sayısı 240 bin 925 olurken, bu tespitler ile 727 bin 501 konut, 111 bin 165 işyeri toplamda 838 bin 666 birim incelendi. Bunlardan 746 bin 181 birim yapının yıkımı gerçekleştirildi ve yıkım yüzdesi yüzde 92.42 oldu. Yıkılanların yerine 1 milyon 584 bin adet yeni bağımsız birim yapıldı. Riskli yapı tespit talepleri 2019'da yavaşlarken, 2020'de yeniden yükselişe geçti. Buna göre, 2019'da toplam 9 bin 690, 2020'de 18 bin 419, 2021'de 21 bin 169 binaya tespit yapıldı. 2022'nin ilk 4 ayında ise 5 bin 608 bina için tespit yapıldı. 2019'da 33 bin 256 bağımsız birim, 2020'de 79 bin 608 bağımsız birim, 2021'de 104 bin 583 bağımsız birim tespite girdi. 2022'de ise şimdiden 26 bin 171 birim için inceleme yapıldı. Bu yıl da gerek kentsel dönüşüm desteklerinin artması gerek vatandaşın bilincinin artmasıyla dönüşüme girecek bina sayısının geçen yılı geride bırakması bekleniyor.Yapılan açıklamada, "2022 yılı sonunda toplamda 915 bin bağımsız birime, 2023 yılı sonunda toplamda 1 milyon 15 bin bağımsız birime, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapılması hedefleniyor" denildi.Bugüne kadar en çok riskli bina tespiti İstanbul'da yapıldı. İstanbul'da 82 bin 728 tespit ile 446 bin 906 bağımsız birim incelendi. Ankara'da 21 bin 250 riskli bina tespiti ile 41 bin 466 birim incelendi. İzmir'de ise 21 bin 505 riskli bina tespitinde 62 bin 938 bağımsız birim incelendi. Bu kapsamda İstanbul'da 395 bin 853 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi ve yerine 598 bin 790 adet yeni bağımsız birim yapıldı. Ankara'da 36 bin 616 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi ve yerine 107 bin 912 adet yeni bağımsız birim yapıldı. İzmir'de 53 bin 422 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi ve yerine 137 bin 32 adet yeni bağımsız birim yapıldı. 2022 yılında ise İstanbul'da 2 bin 251 binada 15 bin 922 bağımsız birim, İzmir'de 335 binada 1485 bağımsız birim, Ankara'da 303 binada 990 bağımsız birim incelendi.