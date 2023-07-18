Dönüşümde İstanbul’a özel birim kuruluyor

Depremtehdidinin her geçen gün arttığı mega kent İstanbul'u işaret eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için özel bir birim kurulacağını duyurarak 350 bin yeni konut yapılacağını söyledi. Özhaseki, "İstanbul için özel bir birim kuracağız başka çaresi yok. Yani İstanbul'da bu işi biraz daha pratikleştirecek, çok hızlı davranabileceğimiz, işi insanların gönlüne bırakmayacağımız bir ortama doğru getirmek durumundayız" açıklamasında bulundu.İstanbul'da 5 nokta 8 milyon bağımsız birim olduğuna dikkat çeken Özhaseki, "İstanbul'da risk taşıyan ne kadar birim var? 1.5 milyon, 4'te 1'i risk taşıyor. İstanbul'da rezerv alanlara bir an önce sağlam konutlar yapacağız. Etraftaki ilçelerde en riskli yapıları oraya taşıyacağız. Anadolu Yakası'nda 150 bin konutluk, Avrupa Yakası'nda da 200 bin konutluk yer tespit ettik. İstanbul'da rezerv alanlarda 350 bin konut yapacağız" dedi. Bakan Özhaseki, Yerinde Dönüşüm projesi ile ilgili de bilgi verdi. Vatandaşlar, projeyle ilgili bakanlığın 22 yerde kapılarını açtığı Yapım ve Dönüşüm Ofisleri'nden ve ALO 181'den bilgi alabiliyor. Yerinde Dönüşüm projesindeki hibe ve kredi desteğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Konutlar için 500 bin lira hibe ve büyüklüklerine göre 500 bin lira ile 800 bin lira kredi, iş yerleri için 250 bin lira hibe ve büyüklüklerine göre 250 bin lira ile 500 bin lira kredi verilecek. Krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz olacak.ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm projesine 3.5 saatte 2 bin 920 başvuru yapıldı. Deprem bölgesinin inşasına yönelik Yerinde Dönüşüm projesine başvurular saat 17 Temmuz'da 17.00 itibarıyla başladı. Projeye saat 20.30'a kadar 2 bin 920 başvuru geldi.