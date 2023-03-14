Dönüşüme % 0.69 faizle kredi

Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kentsel dönüşümün hızla gerçekleştirilebilmesi amacıyla "Kentsel Dönüşüm Finansman Modeli"ni hayata geçiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, depremlerden çok önemli dersler çıkarılacağını belirterek, bugüne kadar kentsel dönüşüme 'hayır' diyenlerin milletten özür dileyeceğini ifade etti. Bakanlıkların dönüşüm için yeni finansman modeli hazırlığında olduğunu belirten Göksu, konutunu dönüştürmek isteyen her İstanbullunun, en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0.69 faizle kredi kullanabileceğini bildirdi. Modelle acil dönüştürülmesi gereken konutlar için 3 ayrı yaklaşım geliştirildi. Birinci modelde, konut üreticisiyle anlaşan bağımsız bölüm sahiplerine piyasaya göre uygun koşullarda kredi kullandırılacak. Bu modelle, konut sahipleri hak kaybına uğramadan ve emsaller korunarak kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek. İkinci model kapsamında, ada bazlı dönüşüm için konut üreticileri teşvik edilecek. Üreticilere düşük maliyetli finansman desteği sağlanarak depreme dayanıklı konut arzı artırılacak. Bu iki durumda da Kredi Garanti Fonu (KGF) destekleri devreye alınarak hem konut üreticisinin hem de bağımsız bölüm maliklerinin krediye erişimleri kolaylaştırılacak.Üçüncü modelle kiralık konut arzı artırılarak, spekülasyon ve fiyat artışlarının önüne geçilecek. Bu modelle "kiralık konut üreticisi" kavramı kazandırılarak, konutlar öncelikle riskli yapı malik ve kiracılarına hizmet sağlayacak. Kiralama tutar ve kira artışları kamu tarafından belirlenecek ve tavan uygulaması yapılacak.